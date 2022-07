Patrícia Poeta exibe silhueta impecável em vestido vermelho colado e arrasa

Apresentadora Patrícia Poeta chamou a atenção ao apostar em look vermelho para o 'Encontro'

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 13h15

A apresentadora Patrícia Poeta (45) arrasou em mais um look no Encontro!

Para comandar a atração nesta terça-feira, 12, a jornalista global apostou em uma combinação toda em vermelho e esbanjou beleza com poder.

Usando um vestido vermelho justinho e sapatos de salto, Patrícia Poeta fez poses no cenário e com seus convidados do dia.

"Obrigada pela companhia, hoje, pessoal! Amanhã tem mais! Obrigada Thelminha , nossas violeiras jovens e talentosas (brenda, pamela e karoline), @manoelsoares e Michelle Loreto! Valeu. E a plateia, gente? Sempre dando um show à parte! Adoro! (nas fotos a seguir). Ótima terça!", disse ela na legenda do post.

Nos comentários, os internautas admiraram a apresentadora. "Maravilhosa como sempre", escreveram os fãs. "Deusa", falaram outros.

Nas últimas semanas, Patrícia Poeta se declarou durante a despedida de Fátima Bernardes (59) no Encontro. Na ocasião, a jornalista escreveu uma linda homenagem para a colega de trabalho.

Patrícia Poeta arrasa com look vermelho no 'Encontro'; veja: