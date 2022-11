Patrícia Poeta retorna ao trabalho com look todo de 'bolas': ''Clima da Copa''

Apresentadora Patrícia Poeta apostou em look autêntico para voltar ao 'Encontro' e chamou a atenção

A apresentadora Patrícia Poeta (46) voltou ao Encontro nesta terça-feira, 29, após ficar alguns dias afastada por conta dos jogos da Copa no horário do programa.

Depois de curtir uns dias de folga em Fernando de Noronha, a jornalista global retornou ao seu posto toda bronzeada e ostentou suas curvas douradas com estilo ao apostar em um look todo de "bolas".

Usando um vestido amarelo com bolinhas vermelhas e acessórios também vermelhos, Patrícia Poeta apareceu autêntica no palco ao arrematar a produção com um rabo de cavalo também com "bolas".

"Estamos de voltaaaa com o Encontro! Tava com saudades de vocês, da plateia e dos meus colegas queridos! E no clima de copa do mundo: look de bolas... da roupa ao cabelo! Até amanhã, pessoal! Obrigadaaaaa", escreveu ela na legenda dos cliques.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de muitos elogios. "Linda como sempre", admiraram os fãs. "Arrasando no look", aprovaram outros.

Veja o look de bolinhas de Patrícia Poeta:

A apresentadora Patrícia Poeta impressionou ao mostrar novas fotos de sua viagem para Fernando de Noronha. No último domingo, 27, a jornalista global publicou mais registros curtindo a praia do local e deu o que falar com seu bronzeado perfeito.

Fazendo poses, como os cabelos ao vento, a famosa deu um show de beleza ao se destacar na paisagem paradisíaca com um biquíni azul.

