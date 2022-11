De biquíni azul, Patrícia Poeta rouba cena com bronze perfeito: ''Lindíssima''

Apresentadora Patrícia Poeta esbanjou curvas bronzeadas em Fernando de Noronha e chamou a atenção

A apresentadora Patrícia Poeta (46) impressionou ao mostrar novas fotos de sua viagem para Fernando de Noronha. Neste domingo, 27, a jornalista global publicou mais registros curtindo a praia do local e deu o que falar com seu bronzeado perfeito.

Fazendo poses, como os cabelos ao vento, a famosa deu um show de beleza ao se destacar na paisagem paradisíaca com um biquíni azul.

Usando a peça contrastando com suas curvas douradas, Patrícia Poeta logo arrancou elogios dos seguidores. "Valeu, Noronha! Até breve!", disse a apresentadora na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a jornalista. "Que bronze hein! Lindíssima", falaram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta compartilhou seu primeiro clique ao chegar em Fernando de Noronha e chamou a atenção ao aparecer com um maiô decotado. Ela aproveitou os dias com jogo da Copa na hora do Encontro para fazer a viagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Patricia Poeta revela como é o seu novo apartamento em São Paulo

A apresentadora Patricia Poeta está em uma nova fase em sua vida pessoal e profissional. Ela assumiu o comando do programa Encontro, da Globo, após a saída de Fátima Bernardes (59), e também mudou de cidade.

Após passar um longo período vivendo no Rio de Janeiro, a comunicadora se mudou para São Paulo e está com um novo apartamento. Durante o Encontro, ela mostrou detalhes do seu novo lar.

Patricia contou que está vivendo em um apartamento com conceito aberto entre a cozinha e a sala de estar. O local também tem quarto com suíte e banheira, escritório e varanda para ela relaxar.

“Eu estou de casa nova. Eu me mudei para São Paulo. Já sou de casa lá no apartamento”, disse ela na atração.

