Em Noronha, Patrícia Poeta esbanja beleza ao eleger maiô decotado: ''Maravilhosa''

Apresentadora Patrícia Poeta compartilhou clique deslumbrante de sua chegada a Noronha e encantou os fãs

A apresentadora Patrícia Poeta (46) aproveitou os dias de folga por conta dos jogos da Copa do Mundo no horário do Encontro para viajar para Fernando de Noronha. Nesta segunda-feira, 22, ela mostrou sua chegada à ilha e encantou.

No registro, a jornalista global surgiu deslumbrante usando o cenário natural da praia e se destacou com beleza no local.

De maiô estampado, Patrícia Poeta colocou a mão na cintura e celebrou o momento. "Hello, Noronha!

Vim te ver", contou ela sobre a viagem.

Nos comentários da publicação, não demorou para a apresentadora receber uma chuva de elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Dona da beleza toda", falaram outros.

Patrícia Poeta surge deslumbrante em Noronha; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta curte a tarde fazendo programa tipicamente paulista

Recentemente, Patrícia Poeta decidiu usar suas redes sociais para exibir o que fez durante a sua tarde livre. A apresentadora do Encontro decidiu fazer um programa tipicamente paulista e foi curtir uma feira de rua.

A artista então fez uma série de registros do momento, onde ela aparece comentou pastel com caldo de cana e frutinhas variadas, enquanto era tietadas pelos funcionários da feira e alguns clientes. Na ocasião, ela deu um show de simpatia ao tirar foto com todos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!