Patricia Poeta revela como é o seu novo apartamento em São Paulo

Vivendo em São Paulo após assumir o programa Encontro, Patricia Poeta mostra a decoração do seu novo apartamento

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 11h37

A apresentadora Patricia Poeta (45) está em uma nova fase em sua vida pessoal e profissional. Ela assumiu o comando do programa Encontro, da Globo, após a saída de Fátima Bernardes (59), e também mudou de cidade.

Após passar um longo período vivendo no Rio de Janeiro, a comunicadora se mudou para São Paulo e está com um novo apartamento. Durante o Encontro desta segunda-feira, 4, ela mostrou detalhes do seu novo lar.

Patricia contou que está vivendo em um apartamento com conceito aberto entre a cozinha e a sala de estar. O local também tem quarto com suíte e banheira, escritório e varanda para ela relaxar.

“Eu estou de casa nova. Eu me mudei para São Paulo. Já sou de casa lá no apartamento”, disse ela na atração.

Novo apartamento de Patricia Poeta:

Patricia Poeta revela nervosismo em sua estreia como titular do Encontro

A apresentadora Patricia Poeta falou sobre sua ansiedade durante a sua estreia no comando do programa Encontro nesta segunda-feira, 4.

"Meu coração está quase saindo pela boca, mas estou agindo com uma certa naturalidade, faz de conta que não estou nervosa. Estou muito feliz de começar uma nova história nesse programa que ja é um sucesso. Estou feliz de poder conversar com você que está em casa de segunda a sexta-feira. Espero profundamente que você curta a minha companhia porque já amo a sua há muito tempo. Já acordo com uma energia lá em cima", disse ela.