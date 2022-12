Patrícia Poeta impressiona ao montar look elegante em clima da Copa: ''Linda''

Apresentadora Patrícia Poeta apostou em peças na cor da Seleção e surpreendeu com combinação elegante

A apresentadora Patrícia Poeta (46) surpreendeu com mais um look do dia estiloso. Para esta sexta-feira, 02, de jogo do Brasil, a jornalista elegeu peças na cor da Seleção e surpreendeu com o resultado bastante elegante.

Em sua rede social, a famosa compartilhou fotos no palco vestindo a roupa verde e amarelo e deu um show beleza com muita classe.

Para comandar o Encontro em clima da Copa, Patrícia Poeta elegeu um cropped verde e amarelo, uma calça verde de cintura alta e sandálias de amarração também em um tom de verde.

"Sextamos de …Brasil e em muito alto astral. Obrigada pela companhia, pessoal! Segunda, tem mais", disse ela na legenda da publicação.

Nos comentários do post, a global logo recebeu uma chuva de elogios. "Muito linda", admiraram os fãs. "Amei esse look", aprovaram os internautas.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta impressionou ao apostar em um vestido todo brilhante e decotado para uma premiação na Globo.

Patrícia Poeta arrasa com look em clima da Copa; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

De biquíni azul, Patrícia Poeta rouba cena com bronze perfeito: ''Lindíssima''

A apresentadora Patrícia Poeta impressionou ao mostrar novas fotos de sua viagem para Fernando de Noronha. No último domingo, 27, a jornalista global publicou mais registros curtindo a praia do local e deu o que falar com seu bronzeado perfeito.

Fazendo poses, como os cabelos ao vento, a famosa deu um show de beleza ao se destacar na paisagem paradisíaca com um biquíni azul.

