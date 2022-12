De vestido brilhante decotado, Patrícia Poeta ultrapassa limites da beleza e choca: ''Caraca''

Apresentadora Patrícia Poeta apostou em look de festa ousado e chamou a atenção ao surgir impecável

A apresentadora Patrícia Poeta (46) surpreendeu com mais um look impecável. Nesta quarta-feira, 30, a jornalista participou de uma premiação na Globo e roubou a cena com um vestido nada discreto.

Nos registros publicados pela famosa em sua rede social, ela apareceu deslumbrante no modelo longo, todo brilhante e bem decotado. Para arrematar a produção em grande estilo, a comunicadora deixou os cabelos soltos e colocou um batom vermelho na boca.

"Noite especial. Noite de festa. Noite de premiação", disse Patrícia Poeta ao mostrar os cliques no palco do evento.

Nos comentários da publicação, os internautas logo se mostraram admirados com a beleza da jornalista. "Caraca. Eu volto quando tiver palavras, fiquei sem…", brincou a irmã da apresentadora, a também jornalista Paloma Poeta. "Infinitamente maravilhosa", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta retornou ao trabalho após curtir uns dias em Fernando de Noronha usando um look cheio de "bolas" com inspiração na Copa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

De biquíni azul, Patrícia Poeta rouba cena com bronze perfeito: ''Lindíssima''

A apresentadora Patrícia Poeta impressionou ao mostrar novas fotos de sua viagem para Fernando de Noronha. No último domingo, 27, a jornalista global publicou mais registros curtindo a praia do local e deu o que falar com seu bronzeado perfeito.

Fazendo poses, como os cabelos ao vento, a famosa deu um show de beleza ao se destacar na paisagem paradisíaca com um biquíni azul.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!