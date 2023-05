Óculos de Rita Lee foi tendência nos anos 60; saiba mais sobre marca registrada da cantora

Rita Lee, a Rainha do Rock Brasileiro, morreu nesta terça-feira, 9, aos 75 anos

Ícone da música brasileira, a cantora Rita Lee morreu nesta terça-feira, 9, aos 75 anos. Com um estilo único e subversivo, a eterna Rainha do Rock Brasileiro usava óculos como sua marca registrada. "A primeira coisa que faço quando acordo é colocar meus óculos e enxergar o mundo", disse a artista, em entrevista de 2015, concedida à revista Quem.

Os óculos com lentes vermelhas e arrendondadas completavam o visual icônico de Rita Lee, combinados com o cabelo curto, vermelho e com franjinha. Sucesso nos anos 1960, o acessório teve seu auge durante o movimento hippie, sendo associado a outros grandes nomes da história como John Lennon, Winston Churchill e Mahatma Gandhi.

Apesar disso, os óculos redondos existem há muitos anos. O acessório surgiu no século XIII, porém, não era usado da forma convencional que se conhece atualmente. Na época, a maioria dos óculos não contavam com hastes ou armações para segurar as lentes, sendo utilizados, em grande parte, com o apoio das mãos.

E mesmo com o passar dos anos, os óculos redondos continuam em alta e podem ser utilizados com vários estilos. Nos anos 2000, eles também viraram símbolos de grandes nomes da cultura pop, como o personagem Harry Potter (Daniel Radcliffe) nos filmes da saga Harry Potter, e até mesmo como acessório usado pelo milionário Steve Jobs.

Conhecida por seu grande trabalho na música, a cantora Rita Lee também era uma referência por falar sobre temas tabus na sociedade brasileira, como sexo e o uso de drogas. Desde 2021, ela lutava contra um câncer descoberto em seu pulmão, e vivia reclusa ao lado de Roberto de Carvalho, compositor e seu marido.

Entre cura, remissão e internação, a cantora deixou os hospitais mais uma vez em fevereiro de 2023. Estável, Rita Lee anunciou até mesmo o lançamento de uma autobiografia. A notícia da morte da artista foi comunicada em seu perfil oficial do Instagram. Confira a nota abaixo.