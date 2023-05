Rita Lee foi expulsa de Os Mutantes pelo ex-marido; relembre

Rita Lee morreu após lutar contra um câncer de pulmão; a rainha do rock saiu da banda Os Mutantes após se separar de Arnaldo Baptista

Rita Leemorreu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos. A rainha do rock brasileiro foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha realizando tratamentos contra a doença. Ela formou o grupo Os Mutantes, ao lado de Sérgio Dias (71) e Arnaldo Baptista (74), com quem foi casada. Ela fez parte dos Mutantes no período mais relevante e criativo da banda, de 1966 a 1972. Relembre o fim de seu relacionamento que coincidiu com a saída dela da banda.

A cantora entrou em um grupo de rock chamado Six Sided Rockers em 1964, que depois de algumas mudanças de formações e de nomes, deu origem aos Mutantes em 1966. O trio foi fundamental no tropicalismo, ao unir a psicodelia aos ritmos locais, e se tornaram o grupo brasileiro com maior reconhecimento entre músicos de rock do mundo, sendo adorados por Kurt Cobain, David Byrne, Jack White, Beck e outros artistas.

O grupo acompanhou Gilberto Gil em Domingo no parque em 1967, no 3º Festival de Música Popular Brasileira da Record, e Caetano Veloso em 'É proibido proibir no 3º Festival Internacional da Canção, da Globo em 1968, o que marcou a tropicália. A banda fez parte do álbum Tropicália ou Panis et Circensis, lançado 1968, a gravação foi essencial para o movimento.

Rita Lee fez parte de Os Mutantes na época mais criativo e relevante da banda, ela gravou os álbuns Os Mutantes (1968), Mutantes (1969), A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado (1970), Jardim Elétrico (1971) e Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretz (1972). Ela fez seu primeiro álbum solo antes de deixar a banda, Build up, em 1970. Ela também lançou Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida, em 1972, ainda gravado com o grupo.

CASAMENTO COM ARNALDO BAPTISTA E EXPULSÃO DE OS MUTANTES

Em 1968, ela se casou com o colega de banda, Arnaldo Baptista. O relacionamento foi marcado por traições por parte dele e brigas. Em 1972, o casamento chegou ao fim, coincidindo com a expulsão de Rita de Os Mutantes pelo próprio ex-marido.

Durante uma entrevista de 1992 para Bruna Lombardi, ela falou sobre o que motivou sua expulsão. "Eu não voltaria aos Mutantes hoje em dia. Teve um final meio trágico, esquisito e injusto. A verdade é que éramos todos muito loucos. Tomávamos tudo, rolava de tudo. Muita gente pirava. Em um dado momento, precisamos confrontar isso com o Arnaldo Baptista. Ele ficou mal. Aconteceu um incidente em que ele pulou de uma janela e ficou vários meses em coma. Os Mutantes já tinham se dissolvido, mas tinha uma mágoa muito grande que não tinha sido resolvida", declarou a artista.

Com a saída dela, a banda perdeu sua formação clássica e ficou sem rumo, enquanto ela iniciava uma nova fase em sua carreira musical, no ano seguinte com a formação da banda Tutti Frutti, com Lúcia Turnbull, o guitarrista Luis Sérgio Carlini e o baixista Lee Marcucci. Algumas das canções mais lembradas de sua trajetória são desse período, como Agora Só Falta Você, Esse Tal de Roque Enrow e Ovelha Negra.