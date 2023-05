No aniversário da neta, Poliana Rocha choca com look aberto: 'Maravilhosa'

Com curvas à mostra, Poliana Rocha choca ao surgir com vestido recortado na festa de Maria Alice

A esposa do cantor Leonardo (60), Poliana Rocha (46), surpreendeu com mais um look arrasador. Dessa vez, a influenciadora elegeu um vestido recortado para a festa de aniversário de dois anos da neta, Maria Alice, que aconteceu nesta terça-feira, 30.

Para marcar presença na festa luxuosa da pequena, com tema de unicórnios, a influenciadora digital apostou em um look ousado. Combinando com o restante da família e a nora, Virginia Fonseca (24), a vovó apareceu com um vestido branco.

Dona de um corpaço escultural, Poliana Rocha não escondeu suas curvas e as deixou à mostra na roupa abertas nas costas e na barriga. Além dos recortes, a peça branca ainda tinha brilhos discretos. Em seus stories, a esposa do sertanejo mostrou um pouco da produção e impressionou.

"Bora comemorar a vida da Totoca", disse a vovó coruja. Em seu feed, ela publicou um vídeo brincando com Maria Alice na grande festa. "Ser VÓ é: encher minhas netinhas com as melhores memórias do mundo!", escreveu.

Nos comentários, a famosa recebeu vários elogios ao surgir deslumbrante no evento, que contou até com a entrada da pequena em cima de um pônei. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Mulher mais linda", elogiaram outros.

Leia também:Virginia Fonseca tem look milionário destruído em festa: 'Mijou em mim'

Veja o vestido de Poliana Rocha para o aniversário de Maria Alice:

Virginia Fonseca e Zé Felipe fazem festa luxuosa para a filha mais velha

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe comemoraram o aniversário de dois anos da filha mais velha, Maria Alice, em grande estilo. Nesta terça-feira, 30, eles reuniram seus amigos e familiares em uma festa luxuosa em Goiânia, Goiás, com o tema de Unicórnio.

A festa aconteceu em um grande salão de festas e contou com vários brinquedos infláveis, touro mecânico, pista de dança e área com casinhas. Além disso, eles contaram com a entrada luxuosa no salão, com direito a balões no teto e estátuas enormes de unicórnios.

Para a festa da filha, Virginia Fonseca caprichou na escolha do look. Ela usou um vestido branco da grife Dolce Gabbana, que custa em torno de R$ 25.813 no Brasil. E esse é o valor apenas do vestido, pois o look da influenciadora deve valer mais, considerando que ela elegeu sandálias nudes e também joias para o momento.

A área da mesa do bolo também foi uma atração à parte, com muitos doces temáticos, painel colorido e muitas flores. “2 anos da Maria Alice. Toda honra e glória a Deus”, disseram os pais na legenda das fotos.