Angélica mostra lado fashionista e prova que ter uma assinatura de estilo vale a pena

Angélica capricha nas produções e divide com fãs os looks que costuma usar em eventos

Um dos maiores nomes da televisão brasileira, Angélica passou por uma mudança de estilo ao longo da carreira. Ligada em moda, a apresentadora mostra que sabe se vestir. Ousada na escolha dos looks, a artista escolheu um macacão preto sensual para curtir um festival de música com a família em São Paulo no último fim de semana.

A roupa é da grife Bo.Bô e custa R$ R$ 2.998. Confeccionado em malha, a peça possui caimento justo, recortes frontais com aplicação de cristais Swarovski, mangas longas, barra com minifendas laterais com fechamento por zíper e acabamento pespontado.

Angélica apostou em macacão de grife para curtir evento com família em SP (Foto: Reprodução Instagram)

O macacão usado por Angélica possui decote abotoado na frente com dois botões de cristais. O detalhe deixa um recorte sensual sobre os seios, com pele à mostra. Para arrematar a produção, a loira investiu em sandália preta com alças largas cruzadas na frente.

Famosos elogiam look de Angélica

Nas redes sociais, Angélica recebeu uma chuva de elogios. "Belíssima", disse Lívia Andrade. "Linda", disparou Sabrina Sato. "Gata", afirmou Dani Cababresa. "Que linda", destacou Andréia Sadi. Ivete Sangalo, Grazi Massafera, Enzo Celulari e Thales Bretas também reagiram ao registro com emojis.

Como Angélica lida com a fama?

Angélica começou a carreira na TV aos 4 anos e, desde então, não parou mais. O trabalho esteve sempre presente na vida da apresentadora. Com a fama repentina que as redes sociais proporcionam, a mulher de Luciano Huck, com quem tem três filhos, acredita que é preciso estar atento para não cair em ciladas.

"Hoje em dia é muito difícil não se deixar levar pelo deslumbre, porque todo mundo acaba sendo celebridade, aparecendo. Sempre tem muita gente te bajulando e isso é uma coisa perigosa. Hoje em dia é muito difícil não se deixar levar pelo deslumbre, porque todo mundo acaba sendo celebridade, aparecendo. Bajulação sempre vai ter, mas você tem que olhar para o seu interior e ver qual é a sua verdade. Isso é muito importante, mais do que ouvir em volta, se ouvir", declarou ao "Gshow" em entrevista anterior.