Maraisa surge arrasadora com vestido micro brilhante

Cantora Maraisa roubou a cena ao aparecer com look cheio de brilhos

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 11h17

A cantora Maraisa (34), da dupla com Maiara (34), arrasou com mais um look nada discreto!

Nesta terça-feira, 05, a artista sertaneja compartilhou fotos feitas em um elevador usando um vestido brilhante e chamou a atenção.

Com a peça de apenas uma manga e bem justinha, Maraisa surgiu poderosa nos registros. "Gostei demais desse look, e vocês o que acharam?", escreveu na legenda.

Nos comentários, os seguidores logo responderam a famosa com elogios. "Que gata", exclamaram os fãs. "Coisa linda", disseram outros.

Ainda recentemente, Maraisa brincou ao surgir de vela de Maiara e Fernando Zor (38) quando o casal havia acabado de reatar. Nos últimos dias, eles terminaram novamente e o cantor falou sobre chifres na relação.

Maraisa surge arrasadora em look brilhante; veja: