Fernando Zor se pronuncia após ser acusado de colocar 'chifre'

Após Maiara fazer comentário sobre 'chifre', Fernando Zor se manifesta: 'Só se está levando de outro'

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 11h17

O cantor Fernando Zor (38) surpreendeu ao se pronunciar sobre rumores envolvendo o seu nome e o da ex-noiva, a cantora Maiara (34). Nos últimos dias, ele foi acusado de ter colocado 'chifre' na cantora após ela fazer um comentário sugestivo sobre traição durante um show, que levantou suspeitas sobre o término do relacionamento deles. Então, o artista se manifestou para acabar com os rumores.

Fernando Zor fez um comentário em um post do site Hugo Gloss no Instagram e se defendeu dos boatos. “Só se ela estava levando [chifre] de outro alguém, porque de mim não é”, disse ele nos comentários do post que relatava o comentário de Maiara.

Ela disse que estaria sofrendo com uma 'dor de chifre' durante um show em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. “Ai! Tá doendo o chifre aqui, ó! Quando o chifre dói, aí que a voz sai, pensa! Quando o chifre dói, aí que a voz sai bonita”, disse ela.

Vale lembrar que Fernando e Maiara terminaram o relacionamento há poucos dias e a separação foi confirmada pela equipe deles na sexta-feira, 1º de julho.

