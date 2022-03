Luciana Gimenez exibe corpaço impecável em look branco e arrasa

Apresentadora Luciana Gimenez compartilhou fotos de seu look no 'Superpop' e encantou

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 10h57

Mais um look de Luciana Gimenez (52) não passou despercebido.

Nesta quarta-feira, 30, a apresentadora da RedeTV! apostou em um conjuntinho branco e impressionou com sua elegância.

Exibindo uma silhueta impecável, Luciana Gimenez surgiu deslumbrante nas fotos. "Quem assistiu o programa de hoje levanta a mão", disse ela na legenda.

Nos comentários, os seguidores responderam com muitos elogios. "Maravilhosa", admiraram. "Linda de viver", exclamaram outros.

Ainda no último final de semana, Luciana Gimenez deu um show de estilo no Lollapalooza ao lado do namorado e do irmão.

Veja o look de Luciana Gimenez: