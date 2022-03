Giovanna Antonelli mostra look branco de sua personagem e impressiona com estilo

Atriz Giovanna Antonelli surgiu caracterizada de Paula e chamou a atenção com look deslumbrante

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 14h50

A atriz Giovanna Antonelli (45) deu um show de estilo ao surgir caracterizada de sua personagem Paula de Quanto Mais Vida, Melhor!.

Nesta sexta-feira, 11, a artista global publicou fotos vestida da personagem da novela das sete e chamou a atenção com o look.

Toda de branco, Giovanna Antonelli surgiu deslumbrante usando cropped, saia de cintura alta, blazer e tamancos.

"Paula trabalhada no lookinho branco da paz porque hoje é sexta-feira e a paz ta só no look mesmo, o resto é só", mostrou a famosa.

Nos comentários, os fãs logo admiraram os registros. "Está linda", aprovaram os seguidores. "Maravilhosa", elogiaram outros.

Ainda recentemente, Giovanna Antonelli arrancou suspiros em sua rede social ao não economizar no close em fotos de biquíni.

Veja o look de Giovanna Antonelli para sua personagem Paula: