Fiuk é clicado com terno cor de rosa e Gil do Vigor se declara!

Cantor e ator Fiuk é clicado com terno cor de rosa e ex-BBB Gil do Vigor reage no Instagram

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 10h21

Fiuk é clicado com terno cor de rosa e Gil do Vigor se declara! - (Reprodução/Instagram)