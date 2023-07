Estilosa, namorada de José de Abreu rouba a cena em passeio com o ator

52 anos mais jovem, namorada de José de Abreu esbanja estilo ao passear com o amado em shopping

A namorada do ator José de Abreu, Carol Junger, de 24 anos, mostrou todo seu estilo durante um passeio em um shopping no Rio de Janeiro, na companhia do amado. Nesta quinta-feira, 20, o casal resolveu fazer a aparição pública e foi fotografado durante a saída.

A maquiadora então mostrou na aparição ser dona de um estilo autêntico. Para o momento com o artista, ela apostou em um look todo preto, mas nada básico. Com os cabelos vermelhos presos, Carol Junger chamou a atenção na forma como fez a combinação.

Shorts de couro, camiseta de manga longa com gola, meia calça, bolsa e sapato com detalhes dourados foram os escolhidos pela eleita de José de Abreu. O ator surgiu de óculos escuros e vestindo uma roupa básica.

Simpático, o casal acenou ao ver que estava sendo fotografado durante o passeio no shopping carioca. Desde 2019, os pombinhos estão juntos. Apaixonados, eles sempre trocam declarações na rede especial e mostram momentos de carinho.

Fora das telinhas desde o fim de Mar do Sertão, ele sofreu um acidente durante as gravações. O ator de 76 anos, que interpretou o coronel Tertúlio Aguiar, na novela das 6 protagonizou uma queda no set. "O Zé está bem. Ele caiu e está sentindo um pouco de dor, mas não foi nada muito grave. Hoje acordou melhor e vai ficar descansando em casa", falou Carol na época.

Veja o look da namorada de José de Abreu:

José de Abreu fala sobre a filha transgênero: ''Era Bernardo, agora é Bia''

José de Abreu falou sobre sua filha transgênero. Em entrevista ao Jornal Extra, o global, de Um Lugar Ao Sol, comentou sobre ter apoiado a decisão da filha, Bia, de 21 anos, desde o começo.

“Minha última filha é trans. Era Bernardo, agora é Bia. Já estamos vivendo há dois anos assim. Eu apoiei desde o primeiro dia que soube", declarou.

José de Abreu ainda falou sobre a mudança. "Estamos fazendo um trabalho lento, com assistência psicológica, e espero que ela encontre o seu caminho e seja feliz. Minha relação com Ana seguiu a mesma linha que a dos demais.”, disse ele.

O ator então publicou uma foto de sua família e falou sobre as diferença existentes nela."Minha família: 5 filhos, 5 netos, duas noras, um genro e esposa. Foto 2 meu filho Rodrigo que cumpriu seu carma cedo. Foto 3 minha filha Bia. Tem católicos, judeus, ateus e budista. Tem branco, tem preto, tem cis e tem trans. Diversidade é isso!", declarou José de Abreu.

Veja as fotos da família de José de Abreu: