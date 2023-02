Após acidente, namorada de José de Abreu atualiza estado de saúde dele

MAR DO SERTÃO

Namorada de José de Abreu, Carol Junger, tranquilizou os fãs após queda durante gravação de novela

A namorada de José de Abreu, Carol Junger, atualizou os fãs sobre o estado de saúde dele, que sofreu uma queda gravando cena da novela "Mar do Sertão".

O ator de 76 anos, que interpreta o coronel Tertúlio Aguiar, na novela das 6"O Zé está bem. Ele caiu e está sentindo um pouco de dor, mas não foi nada muito grave. Hoje acordou melhor e vai ficar descansando em casa", escreveu Carol no Stories.

"O que aconteceu hoje na gravação do final festivo da novela #MardoSertao: O jegue Shopi Centi se assustou, deu ré, esbarrou em mim com a bunda e eu caí de costas. Não houve desmaio, nada. Doeu, só isso", explicou o ator em seu Twitter no dia 23.

"Qualquer acidente na Globo segue o protocolo: imobiliza, põe na maca, chama a ambulância da própria Globo, e leva para o hospital para exames. Foi o que eu fiz. Já tive alta, estou em casa, de repouso. Sábado faço ressonância para confirmar a tomografia de hoje. Por enquanto é só", disse.

