Em seu segundo dia no 'Encontro', Patrícia Poeta arrasa com look amarelo

Apresentadora Patrícia Poeta esbanjou estilo ao mostrar como usar look amarelo elegante

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 13h15

A apresentadora Patrícia Poeta (45) esbanjou estilo em seu segundo dia comandando o Encontro nesta terça-feira, 05.

Usando um look amarelo com detalhes brancos, a jornalista global mostrou como usar a cor forte com muita elegância.

De saia estampada no joelho e blusa de tricô, Patrícia Poeta surgiu deslumbrante combinando as peças com sapatos de salto e brincos de bolas.

"Hoje com os meninos da @bandafalamansa e nossa plateia querida! Obrigada pela companhia, pessoal! Valeu! Até amanhã", disse ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas admiraram os cliques da nova apresentadora do Encontro. "Maravilhosa", elogiaram. "Que mulher perfeita", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta fez uma declaração para Fátima Bernardes (59) durante a despedida da ex-apresentadora do programa matinal.

Patrícia Poeta arrasa com look amarelo; veja: