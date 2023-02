De vestido colado, Patrícia Poeta impressiona com silhueta seca: ''Maravilhosa''

Apresentadora Patrícia Poeta chamou a atenção ao exibir curvas esculturais em look justo

A apresentadora Patrícia Poeta (46) chamou a atenção com seu look para comandar o Encontro desta terça-feira, 14. Na rede social, a jornalista compartilhou fotos da produção para o trabalho e impressionou com os detalhes.

Nos registros, a famosa ostentou uma silhueta bem sequinha ao aparecer usando um vestido verde limão bem justo ao corpo. Nos pés, ela apostou em sandálias da mesma cor.

Fazendo pose, Patrícia Poeta surgiu deslumbrante e exibiu suas curvas esculturais com classe. "Hoje é dia de verde-limão, bebê! @erikajanuza , um prazer ter você aqui! Brilhe muitoooooo na avenida na próxima segunda", disse ela na legenda.

++ Patrícia Poeta deixa Tiago Abravanel sem resposta com pergunta sobre o BBB: ''Normal''

Nos comentários da publicação, a apresentadora recebeu uma chuva de elogios. "Muito linda", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Veja o look de Patrícia Poeta:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Patricia Poeta relembra cirurgia de emergência: 'Cheguei a desmaiar'

A apresentadora Patricia Poeta participou do programa Conversa com Bial, da Globo, e relembrou momentos marcantes de sua trajetória. Assim, ela relembrou quando precisou fazer uma cirurgia de emergência nas amígdalas em setembro de 2021. Na época, o caso dela ficou mais sério por causa de uma bactéria e ela precisou de cuidados médicos.

“Cheguei a desmaiar nesse dia. Estava tão fraca e debilitada que fiquei tomando antibiótico e morfina para poder ir à operação. Foi a noite mais difícil da minha vida. Eu chorava, estava realmente muito assustada de saber que se não fosse por uma questão de horas não estaria aqui”, disse ela.

A jornalista ainda contou que precisou reaprender a comer, abrir a boca e falar durante o pós-operatório. “Foi uma espécie de renascimento. Quando cheguei em casa depois de muitos dias internada, me senti muito grata. Foi uma coisa que mexeu demais com o meu emocional”, declarou.