Patrícia Poeta deixa Tiago Abravanel sem resposta com pergunta sobre o BBB: ''Normal''

Durante o 'Encontro', Patrícia Poeta questiona Tiago Abravanel sobre desistência do BBB e o ator fica paralisado e sem reação

O ator e cantor Tiago Abravanel (35) participou do programa Encontro nesta terça-feira, 07, e ficou sem saber o que responder ao ser questionado sobre o Big Brother Brasil por Patrícia Poeta (46).

Direta, a artista quis saber se o neto de Silvio Santos se arrependeu de ter desistido do reality show da TV Globo quando participou da temporada do ano passado.

"Tiago, agora a pergunta que não quer calar. Você desistiu de ter desistido do BBB?", questionou ela.

No momento, o cantor ficou parado e após alguns segundos, ele falou: "Acho que não me arrependo. Se eu tivesse ficado, talvez meu comportamento teria mudado. Quando apertei o botão, era o momento que eu estava mais forte para tomar aquela decisão. Provavelmente, se eu tivesse ficado mais um tempo na casa, não teria coragem. Eu refleti, é normal".

Ainda durante a atração, Abravanel comentou sobre Aline Wirley (41) no BBB 23 e a relação próxima que os dois têm."Eu já era fã dela, a gente ficou amigo, ela foi minha madrinha de casamento, moramos juntos... Então, ver ela naquela situação é horrível. Jogo da Discórdia é algo que vocês não têm ideia. Estar lá é muito doido", contou o famoso.

Boninho recorda participação de Tiago Abravanel no BBB

O diretor de televisão Boninho (60) participou do Lady Night comandado por Tata Werneck (39) e divertiu o público com declarações surpreendentes!

Em janeiro, o episódio foi exibido na Globo após a edição ao vivo do BBB 23. O Big Boss abriu o jogo e contou que mudou comportamento por conta da mulher, Ana Furtado, que o fez ficar mais simpático com o público.

Em tom de brincadeira, Boninho também relembrou a participação de Tiago Abravanel no programa e comentou sobre a breve passagem do neto de Silvio Santos no reality. "Imagina o Tiago no Big Brother... aí ele vai lá e aperta a p**** do botão", disparou ele. "Quando ele foi apertar aquele botão, eu falei ‘nããão’", continuou. "Você chorou?", questionou a apresentadora. “Não, graças a Deus que ele saiu”, respondeu o diretor.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!