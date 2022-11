De top e shortinhos, Graciele Lacerda exibe corpaço torneado em clima da Copa: ''Perfeita''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, elegeu look curtinho verde e chamou a atenção com curvas saradas

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (42), entrou no clima da Copa para escolher seu aerolook nesta terça-feira, 22. Em sua rede social, ela surgiu toda estilosa no aeroporto em mais uma viagem com o amado e chamou a atenção.

Nos registros publicados pela musa fitness, ela apareceu ostentando suas curvas saradas em um conjuntinho verde e deu um show de boa forma.

De cropped e shortinhos curto, Graciele Lacerda exibiu sua barriga reta e seus pernões torneados com muito estilo. "Bora fechar o feed com cor! Voltando pra casa depois de viver momentos especiais!", disse ela após viajar com o cantor para acompanhá-lo em mais um show.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a influenciadora de elogios. "Linda", admiraram os fãs. "Perfeita", exclamaram outros.

Ainda nesta segunda-feira, 21, Graciele Lacerda se exibiu no espelho da academia do hotel e impressionou com suas curvas saradas em um look fitness.

Graciele Lacerda rebate boatos sobre engravidar do filho de Zezé

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, precisou esclarecer o processo que está fazendo para engravidar do cantor. Isso porque, a musa fitness foi questionada se estaria fazendo seus embriões com uma doação do filho do sertanejo com Zilu Camargo (64), Igor Camargo.

"Gente, de onde vocês tiraram isso? Pelo amor de Deus, era só o que me faltava agora, alguém pode me dizer aonde tá isso?", falou indignada.

Em seguida, a musa fitness comentou mais sobre o assunto. "Deus tenha misericórdia dessas pessoas que falaram um absurdo desse, eu fiquei chocada, passou dos limites de imaginação, mas enfim, nem vou falar disso...", disse espantada.

