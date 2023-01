De Ivete a Disney: Saiba para quem estilistas de Janja e Lu Alckmin já trabalharam

Helô Rocha desenhou terno de Janja e Gloria Coelho assinou o vestido de Lu Alckmin para a posse do presidente eleito Lula

Janja (56) e Lu Alckmin (71) roubaram a cena da posse do presidente eleito Lula (77), neste domingo, 1º, ao exibirem os looks escolhidos para a cerimônia. A esposa do vice-presidente, Geraldo Alckmin (70), usou um vestido assinado por Gloria Coelho, já a primeira dama vestiu um terninho champanhe da estilista Helô Rocha. As duas são artistas renomadas com uma extensa carreira. Confira a seguir algumas pessoas e marcas para as quais as designers já trabalharam.

Helô nasceu em Porto Alegre, em Rio Grande do Sul, e foi criada em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela já havia feito outra peça muito importante para Janja, seu vestido de casamento, que foi utilizado em maio de 2022. Desde pequena ela esteve envolvida no mundo da moda, já que é sobrinha-neta de Nevaldo Rocha, fundador da Riachuelo.

Ela é casada com a diretora criativa Carol Ponce e se formou em Moda pela faculdade Santa Marcelina, em São Paulo. Ela começou a ganhar projeção em 2005, com a marca Têca, uma homenagem a sua avó paterna. Hoje em dia, ela já assinou looks de famosos como Preta Gil, Isis Valverde, Mariana Goldfarb, Ivete Sangalo e SabrinaSato.

Gloria também estava envolvida com a moda desde cedo. Nascida em Pedra Azul, em Minas Gerais, ganhou sua primeira caixa de costura aos seis anos, e, aos 13, quando mudou para São Paulo, já vestia suas amigas da escola. Ela decidiu estudar em um instituto de arte e decoração, e algum tempo depois, foi para a França para continuar os estudos.

A estilista tem mais de 45 anos de carreira e já assinou parcerias com grandes marcas de roupas e outras companhias. O repertório da designer tem nomes como C&A, Kipling, Hotel Unique, Melissa, Dell'ano, Disney e até mesmo Gol. Em 2007, ela lançou seu primeiro livro, intitulado Coleção Moda Brasileira by Gloria Coelho.