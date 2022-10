De camisa aberta, Flávia Alessandra arrasa com look estiloso ousado: ''Linda demais''

Atriz Flávia Alessandra apostou em camisa aberta para evento especial e chamou a atenção com look cheio de atitude

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 13h58

A atriz Flávia Alessandra (48) deu um show de estilo em novas fotos em sua rede social. Nesta segunda-feira, 03, ela se preparou para um evento especial de sua carreira como empresária e arrasou na escolha do look.

Usando cores básicas, a loira surgiu arrasadora com uma camisa branca aberta e um conjunto de calça e blazer pretos. De óculos escuros, ela fez carão nos cliques tirados em um hotel em São Paulo e roubou a cena.

"Essa sou eu no hotel, pronta para começar minha semana! Indo para o dia especial, somente para colaboradores, que acontece no nosso salão que inaugura amanhã. Animação a mil e ansiedade lá em cima", contou ela sobre o novo projeto.

Nos comentários da publicação, a famosa logo recebeu uma chuva de elogios ao aparecer toda arrumada e cheia de estilo. "Orgulho!", exclamou o marido da atriz, o apresentador Otaviano Costa (49). "Linda demais", escreveram os fãs.

Ainda recentemente, o esposo de Flávia Alessandra surpreendeu ao provar que não é nada ciumento ao compartilhar um vídeo da artista usando um body fio-dental em um ensaio cheio de sensualidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flávia Alessandra 🅰️+ (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra e Otaviano Costa comemoram aniversário da filha caçula com festão

No último final de semana, a filha caçula de Flávia Alessandra e Otaviano Costa, Olívia Costa, ganhou uma festa adiantada para celebrar seu aniversário de 12 anos.

Com muito estilo, a jovem celebrou a data com um evento bem estiloso e com uma decoração moderna. Ela e a mãe apostaram em looks descolados para o momento e esbanjaram beleza no momento especial.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!