De calça transparente, Gretchen combina look com o marido e chama atenção

Cantora Gretchen roubou a cena ao surgir combinando look ousado com o esposo

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 11h00

A cantora Gretchen (63) resolveu combinar mais um look com o marido, Esdras de Souza.

Nesta quarta-feira, 13, a Rainha do Rebolado compartilhou fotos usando uma roupa toda branca, como do amado, em um evento, e chamou a atençao com sua calça.

De top decotado e a parte de baixo transparente, Gretchen causou ao exibir seu corpaço com ousadia ao dançar no palco.

"Bom dia aaaa. Esse foi o nosso look ontem no show de aniversário do @gabesimas", mostrou ela os cliques.

Nos comentários, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Maravilhosa", falaram. "Que lindos", disseram outros.

Ainda nas últimas semanas, Gretchen roubou a cena em um evento de gala ao aparecer com um vestido todo recortado e sem roupa íntima.

Gretchen combina look com o marido e rouba a cena com calça transparente; veja: