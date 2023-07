Após término, Vitória Strada rouba a cena em evento com look diferenciado

Sem rosa! Vitória Strada rouba a cena em pré-estreia de filme ao apostar em look de cor diferente da maioria dos convidados

A atriz Vitória Strada esbanjou todo seu estilo autêntico ao marcar presença na pré-estreia de um filme, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 18. Diferente da grande maioria, que escolheu roupa rosa, a famosa apostou em peça de tons bege.

Uma verdadeira boneca, a artista - que está solteira desde o anúncio do fim de seu noivado com Marcela Ricca - surgiu deslumbrante no tapete do cinema ao eleger uma saia curtinha, drapeada e com um detalhe de tecido mais longo no meio.

Vitória Strada ainda arrematou a combinação com um cropped da mesma cor bege, jaqueta branca com brilhos e botas quase no joelho. Ela surpreendeu ao colocar óculos escuros, no estilo de boneca e um colar com pedras rosa.

Além dela, outro nome conhecido que deu o que falar no evento foi Larissa Manoela que assustou os internautas e dividiu opiniões ao apostar em um acessório "macabro" para deixar seu look ainda mais no clima do filme.

Veja o look de Vitória Strada em pré-estreia:

Fotos: Paulo Tauil / AgNews

Fim do noivado acontece após Vitória Strada expor intimidade na TV

A notícia do término das duas surpreendeu ainda mais porque em junho a atriz Vitória Strada viralizou em junho ao contar detalhes da primeira vez entre as duas em um relato corajoso. Em participação no " Que História é Essa, Porchat?, exibido pelo canal a cabo GNT, ela disse que foi para a cama com Marcella Rica no dia em que elas se beijaram pela primeira vez.

A estrela contou que estava apaixonada pela então amiga, mas que ainda lutava contra os sentimentos. O primeiro beijo só aconteceu durante uma festa na qual Marcella Rica estava tocando como DJ. Amigas em comum incentivaram que elas ficassem, mas a pretendente teria afirmado que estava tranquila, porque entendeu que as duas eram apenas amigas.