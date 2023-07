Após término, Vitória Strada posta selfie e brinca: 'Reagindo'

Vitória Strada anunciou recentemente o término do relacionamento com Marcela Ricca

Vitória Strada atualizou os fãs de forma sutil sobre como está seguindo em sua nova fase de solteira após anunciar o término do noivado com Marcela Ricca. A atriz postou uma selfie no story de seu Instagram em que aparece de top e fez uma brincadeira com a alusão ao meme "coloque um cropped e reaja".

Na imagem, ela legendou com: "Reagindo. Rs", mostrando que está seguindo o seu caminho. Na noite deste sábado, 15, inclusive, Vitória marcou presença com uma amiga no Festival Alma, que aconteceu no Rio Centro, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro.

No começo de julho, as duas anunciaram o término com um post conjunto no Instagram: "Seguimos sendo amigas. Por isso, não se surpreendam caso sejamos vistas juntas em lugares onde estão amigos que temos em comum, que são muitos. Estamos aqui nos recompondo intimamente e queremos pedir respeito a esse momento difícil e a nossa privacidade. Mas precisávamos vir aqui para esse comunicado, afinal dividimos com vocês momentos tão lindos e importantes que vivemos como um casal e que jamais esqueceremos."

Juntas desde 2019, a notícia do término veio após dois anos de noivado.

Fim do noivado acontece após Vitória Strada expor intimidade na TV

A notícia do término das duas surpreendeu ainda mais porque em junho a atriz Vitória Strada viralizou em junho ao contar detalhes da primeira vez entre as duas em um relato corajoso. Em participação no " Que História é Essa, Porchat?, exibido pelo canal a cabo GNT, ela disse que foi para a cama com Marcella Rica no dia em que elas se beijaram pela primeira vez.

A estrela contou que estava apaixonada pela então amiga, mas que ainda lutava contra os sentimentos. O primeiro beijo só aconteceu durante uma festa na qual Marcella Rica estava tocando como DJ. Amigas em comum incentivaram que elas ficassem, mas a pretendente teria afirmado que estava tranquila, porque entendeu que as duas eram apenas amigas.