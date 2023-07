Fim do noivado acontece após Vitoria Strada expor intimidade na TV: "Com a língua"

Fim do noivado acontece após atriz fazer relato bem íntimo da "primeira vez" com a então noiva

O anúncio do fim do relacionamento entre as atrizes Vitoria Strada e Marcella Rica nesta quarta-feira, 5, pegou os fãs de surpresa. Isso porque o casal era um dos mais amados pelo público e contava com fãs que acompanhava cada passo do relacionamento feliz das globais.

A notícia surpreendeu ainda mais porque junho a atriz Vitoria Strada viralizou em junho ao contar detalhes da primeira vez entre as duas em um relato corajoso. Em participação no disse ao Que História é Essa, Porchat?, exibido pelo canal a cabo GNT, ela disse foi para a cama com Marcella Rica no dia em que elas se beijaram pela primeira vez.

A estrela contou que estava apaixonada pela então amiga, mas que ainda lutava contra os sentimentos. O primeiro beijo só aconteceu durante uma festa na qual Marcella Rica estava tocando como DJ. Amigas em comum incentivaram que elas ficassem, mas a pretendente teria afirmado que estava tranquila, porque entendeu que as duas eram apenas amigas.

Ao ouvir a frase, Vitoria Strada tomou a atitude.“Peguei e grudei ela, beijei e pensei: gostei. Eu meio que já sabia o que fazer com a língua porque já tinha beijando outras pessoas. Aí fomos pra casa dela, todo mundo jantar”, contou ela.

“Quando eu decido uma coisa, eu vou até o final. Eu falei: é hoje que a gente vai transar, que vou viver toda essa experiência. Eu pensei que não fazia ideia do que ia fazer”, brincou.

Na casa, Marcella Rica preparou dois quartos: um para as amigas dormirem e o outro para as duas. Ela não imaginava que as duas iriam até os “finalmentes”. “Eu fui pra cima dela. Começou uma espécie de jiu-jítsu. Ela queria ter o controle e me virava de um lado. Eu pensava que eu queria ter o controle e virava do outro. Eu estava no brilho, mas tinha um pouco de raciocínio”, afirmou ela que disse que queria tomar a iniciativa porque imaginava que a amada tinha mais experiência. “Mostro que sou esforçada, tenho força de vontade”, brincou.

A atriz então relatou que usou a língua, mas precisou se concentrar para manter os movimentos corretos. “Eu fui na confiança e pensei: círculos podem funcionar. E funcionaram: olha o círculo que eu ganhei depois”, disser Vitoria Strada mostrando o anel de noivado. “Você começa com a língua… mas eu consegui. Ela falou que eu arrasei”, contou ela no final.

Veja o relato:

🚨FAMOSOS: Vitoria Strada conta como foi sua primeira vez com a noiva Marcella Rica.

pic.twitter.com/SVGh9lBosz — CHOQUEI (@choquei) June 14, 2023

Relacionamento chegou ao fim

As atrizes Vitória Strada e Marcella Rica, de 26 e 31 anos, respectivamente, chocaram seus seguidores ao anunciarem o fim do seu relacionamento. Juntas desde 2019, a notícia do término veio após dois anos de noivado. As duas compartilharam uma foto do casal em seu Instagram e desabafaram sobre o término.

"Esse é um post sobre amor. Um amor lindo que nos uniu, nos libertou, nos fortaleceu e nos fez imensamente feliz. Um amor que despertou nas pessoas que nos rodeiam - incluindo uma grande maioria que não conhecemos pessoalmente - uma onda gigante de afeto, escuta e respeito. E é por esse respeito, que é recíproco da nossa parte, que estamos aqui agora. Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos", explicou a atriz de 'Salve-se Quem Puder'.