Ana Maria Braga surpreende ao montar look com terno curtinho: ''Maravilhosa''

A apresentadora Ana Maria Braga (73) chamou a atenção ao compartilhar uma foto toda arrumada em sua rede social nesta sexta-feira, 28. Deslumbrante, a loira surgiu pronta para um evento da Globo.

Fazendo pose com a mão na cintura, a global surgiu arrasadora usando um look preto nada discreto. De terninho estampado curtinho, a famosa deixou as pernas à mostra e roubou a cena.

"Look para o #upfront2023 da @tvglobo", mostrou Ana Maria Braga a combinação cheia de estilo e atitude para prestigiar a sua firma.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a apresentadora matinal da emissora de elogios. "Belíssima", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamara outro ao vê-la toda produzida e vestindo o look ousado.

Veja o look de Ana Maria Braga para evento da Globo:

Ana Maria Braga surpreende ao mostrar foto do pai de seus filhos

Tempos atrás, Ana Maria Braga surpreendeu com fotos de sua família. Discreta com sua vida pessoal, a apresentadora encantou ao compartilhar um clique raro de seu ex-marido, o pai de seus filhos, e dos herdeiros ainda pequenos.

