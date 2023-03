Áries: veja a combinação amorosa com os 12 signos do zodíaco

Astróloga explica como os arianos se relacionam com cada nativo

Regido por Marte, Áries é corajoso, espontâneo, competitivo e muito entusiasmado. Intensas e apaixonadas, as pessoas desse signo costumam amar de forma avassaladora. Porém, de acordo com a astróloga Thaís Mariano, toda essa paixão pode levá-las a relacionamentos rápidos. “Isso porque podem perder o interesse quando não encontram no outro o que esperavam”, esclarece.

Por tal razão, os nativos de Áries são desafiados a aprender a lidar com o descontrole emocional e a entender que cada indivíduo ama de uma forma. “Com todo o arquétipo de guerreiro pronto para a luta, os arianos são conquistadores e encontram mais motivação na conquista do que na manutenção da relação em si, já que estão sempre buscando movimentos e novidades”, analisa Thaís Mariano.

No entanto, quando trabalham a impaciência e conseguem enxergar o lado do outro, podem criar laços e viver uma relação duradoura. “Se relacionar com um ariano, com certeza, vai trazer emoções e movimento, além de uma boa dose de aventura e dinamismo para a sua vida”, garante a astróloga.

Áries e Áries

Com tanta energia, vitalidade, espírito competitivo e de liderança, esta é uma combinação favorável para atividades esportivas e para relacionamentos mais casuais. Pode ser uma conexão sem muita profundidade, já que Áries não é muito adepto ao diálogo e sempre quer resolver tudo ao seu modo. Isso pode levar os dois a baterem de frente, havendo disputas e desentendimentos. Se ambos estiverem dispostos a trabalhar os desafios internos, a relação amorosa poderá dar certo.

Áries e Touro

Áries é impulsivo e sempre busca novidades, enquanto Touro gosta de estabilidade, é conservador e tem um ritmo mais lento. Por isso, eles podem encontrar desafios para se entenderem. Todavia, se ambos estiverem abertos para novas possibilidades, a relação será de grande aprendizado. O ariano incentivará o taurino a se movimentar em busca de algo novo e melhor. Por sua vez, Touro mostrará a Áries a importância da segurança e do apoio.

Áries e Gêmeos

Esta é uma relação que tende a ser bem movimentada, já que ambos são curiosos, inquietos e adoram novidades. Terão boas e interessantes conversas, além de um encontro cheio de criatividade. Porém, são dois signos com tendência a oscilações de humor e que não gostam da rotina. Isso pode fazer com que logo se cansem do relacionamento e busquem outros caminhos. A fim de que tudo dê certo, será preciso que ambos construam solidez dentro de suas possibilidades.

Áries e Câncer

Dois signos de ritmo cardinal. Ambos querem ter razão e dominar as situações. Áries faz isso por meio da liderança, coragem e praticidade, enquanto Câncer domina com o jeito acolhedor, protetor e um tanto melindroso. O ariano é extrovertido, enérgico, independente e sem paciência para lamúrias, já o canceriano é introvertido, emotivo, sensível e apegado. Com tudo isso, a tendência é que tenham dificuldades para se entenderem.

Arianos podem perder o interesse quando não encontram no outro o que esperavam (Imagem: chairoij | Shutterstock)

Áries e Leão​

Dois signos do elemento Fogo. São intensos e apaixonados, o que faz com que a atração possa ser quase imediata. Costumam ter boa sintonia na forma de pensar e agir, mas também podem apresentar um ego grande. Isso pode levar a disputas, já que querem ser protagonistas. Se conseguirem dominar essa tendência, haverá uma relação pautada na sinceridade, no entusiasmo, na criatividade e no incentivo, trazendo alegria e crescimento à rotina.

Áries e Virgem

São signos de personalidades bem distintas e, por isso, a relação tende a ser desafiadora. Virgem é comprometido, crítico, observador, perfeccionista, enquanto Áries é corajoso, impulsivo e tem dificuldade em respeitar o comprometimento e o senso crítico do virginiano. Em uma relação profissional, apesar dos desafios, poderão conseguir bons resultados.

Áries e Libra

São signos opostos complementares, o que indica que um encontra no outro as características que precisam equilibrar. O eixo Áries-Libra representa a clássica luta entre a busca pelo Eu individualizado se contrapondo à necessidade humana de relações e parcerias. Desse modo, o ariano aprende com o libriano sobre a importância de olhar para as demandas alheias. Por sua vez, Libra aprende com Áries sobre a necessidade de encontrar a individualidade nas relações.

Áries e Escorpião

Essa é uma combinação intensa e explosiva. Afinal, ambos são regidos pelo planeta Marte. Isso pode resultar em um encontro cheio de atração e profundidade em um primeiro momento. Porém, enquanto Escorpiãoé mais reservado e misterioso, Áries já é prático e direto. Portanto, haverá muitas discussões para que consigam se entender. No entanto, se estiverem empenhados, poderão encontrar um bom caminho na relação.

Áries e Sagitário

Dois signos de Fogo. São entusiasmados, aventureiros, corajosos e amam a liberdade. Estão sempre em busca de algo novo e costumam ser muito francos e verdadeiros. Se tiverem interesses em comum, há grandes chances de que o relacionamento prospere. Porém, caso haja divergências de opiniões, dificilmente darão certo. Afinal, os signos de Fogo gostam de dominar.

Áries e Capricórnio

O ariano tem a curiosidade e o entusiasmo de uma criança, enquanto o capricorniano é sério, rígido e tem um olhar crítico e conservador. De modo geral, Áries pode trazer mais coragem e entusiasmo ao relacionamento. Em contrapartida, Capricórnio pode auxiliar na construção de uma conexão madura e eficaz. O ritmo dos dois é bem diferente: o ariano é rápido, e o capricorniano é mais lento. Contudo, eles podem se ajudar nesse quesito também.

Áries e Aquário

Essa é uma ótima combinação para uma relação de amizade. Ambos prezam liberdade e independência. Para que o relacionamento amoroso dê certo, os dois precisarão respeitar a autonomia alheia e não se preocupar muito com o futuro. O aquariano pode auxiliar o ariano a ter um olhar mais amplo e coletivo. Por sua vez, Áries pode ensinar a Aquário sobre a importância de olhar para si e cuidar da autoestima.

Áries e Peixes

À primeira vista, pode haver grande atração e sintonia, já que são dois signos que se envolvem rapidamente. Todavia, com o passar do tempo, as diferenças virão à tona. Peixes é romântico, sonhador, distraído e lento, o que pode irritar o ariano. Ao mesmo tempo, toda a sinceridade, a praticidade e a impulsividade de Áries podem magoar o pisciano. Nesse relacionamento, Áries pode aprender sobre empatia e compaixão, já Peixes pode aprender a ter mais iniciativa e confiar em si.

*Por Thaís Mariano