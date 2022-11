Viviane Araújo mostra o look do filho para apoiar a Seleção Brasileira no jogo contra a Sérvia

Viviane Araújo vestiu ela e o filho com camiseta da seleção brasileira para torcer pelo país

A estreia da seleção para representar o Brasil na Copa do Mundo nesta quinta-feira, 24, motivou a atriz Viviane Araújo (47) a preparar ela e o filho Joaquim, de dois meses de idade, para torcer.

Para a primeira Copa do Mundo da vida do menino, Viviane Araújo o uniformizou com uma camiseta verde e amarela, com o brasão da seleção brasileira, inspirada na camisa titular.

A camisa titular deste ano, predominantemente amarela, é estampada com desenhos inspirados na pele de onça e tem detalhes em verde na gola e nas mangas.

Viviane está com a opção reserva do uniforme oficial do Brasil nesta Copa do Mundo, uma camiseta azul com estampa verde que remete às onças pintadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo retoma os treinos e revela: "Quero voltar a ter o meu corpo de antes"

Viviane Araújo retomou os treinos e confessou que está focada em voltar a ter o corpo de antes da gestação.

Nos vídeos publicados nos Stories do Instagram, ela ainda revelou que atualmente está mais difícil para ir para a academia em um horário fixo, já que precisa se ajustar aos horários do filho.

"Hoje voltei a treinar, mas assim, é diferente, sabe? Agora é outra Viviane. Tudo mudou na minha vida. A rotina... Antes eu me programava com horários e agora isso não depende mais de mim, tudo depende do Joaquim. Tudo o que vou fazer depende dele, mesmo eu tendo ajuda, quero estar presente em tudo do meu filho, acompanhar todo o crescimento. Não tenho mais liberdade de fazer na hora que quero, tenho que me adaptar aos horários dele", explicou a artista.

Em seguida, Vivi também falou sobre a perda de peso e a mudança que seu corpo passou ao longo da gestação. "O que eu mais ouço das minhas seguidoras é que elas nunca têm tempo para treinar. Estou assim. Estou tendo que me adaptar a essa minha nova rotina. Treinei a minha vida toda. Mas mesmo tendo todo esse histórico, meu corpo mudou muito, a composição corporal mudou. Hoje estou mais flácida, tenho mais celulite... Quero voltar a ter o meu corpo de antes, mas preciso de disciplina e foco", ressaltou.