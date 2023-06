Vini Jr assiste jogo do Flamengo no estádio junto de astro da NFL

Jogador de futebol do Real Madrid, Vini Jr, aproveita férias após fim de temporada europeia

Nesta última quarta-feira, 28, o Flamengo enfrentou o Aucas pela última rodada da Copa Conmebol Libertadores, no Maracanã. E a partida ganhou uma presença ilustre, o jogador de futebol do Real Madrid, Vini Jr, esteve no estádio para ver seu ex-time, acompanhado do astro da NFL, Justin Jefferson.

“Pé quente! Uma certeza de felicidade do meu coração”, escreveu o jogador da Seleção Brasileira, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Twitter. No clique, Vini e ‘Jets’ vestem uma camisa do time carioca, para celebrar a vitória do clube por 4 a 0, garantindo a vaga para as oitavas de final da competição internacional.

Vini está aproveitando as férias no Brasil, após o fim da temporada europeia com o Real Madrid. O atleta já passou por diversos outros lugares, como os Estados Unidos, onde foi clicado durante uma festa ao lado de um cantor mexicano famoso, Peso Pluma, enquanto curtia a noitada em Miami, na Flórida.

Pé quente 🖤❤️ Uma certeza de felicidade do meu coração! ❤️🖤 @JJettas2pic.twitter.com/cGXLtxXWtg — Vini Jr. (@vinijr) June 29, 2023

Vini Jr aparece em rolê aleatório com cantor mexicano do momento

“Noites de Miami”, escreveu La Doble P, como é conhecido, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Logo na primeira foto da postagem, Vini Jr aparece sorrindo, abraçado com Peso Pluma, durante uma noite de festança na cidade estadunidense do estado da Flórida. Hassan Emilio Kabande Laija, mais conhecido por seu nome artístico, Peso Pluma, é um cantor de 24 anos de idade, nascido na cidade de Zapopan, no México. O artista ganhou notoriedade por suas canções de corrido, estilo mexicano nascido no século XVII, que desempenhou papel importante na história do país como fonte de informações, por cantar sobre questões políticas, eventos histórios e mais. Lo Doble P ficou famoso por fazer corridos encomendados de pessoas relacionadas ao crime do México, mas o boom veio com sua participação na música Ella Baila Sola, ao lado da banda Eslabon Armado, formada por Pedro e Brian Tovar, que virou hit no TikTok. Recentemente, o grupo e o cantor lançaram o clipe oficial da colaboração.