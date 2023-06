Vini Jr aparece em rolê aleatório com cantor mexicano do momento

Jogador de futebol Vini Jr curte festa em Miami e aparece em clique ao lado de cantor mexicano

Na madrugada desta quarta-feira, 28, o cantor de corrido, ritmo musical mexicano que há um tempo está no topo das paradas, Peso Pluma, compartilhou em suas redes sociais um álbum de fotos de sua passagem pela cidade de Miami, nos Estados Unidos. Vivendo grande momento em sua carreira, o que chamou a atenção dos internautas na postagem foi a presença do jogador de futebol brasileiro do Real Madrid, Vinicius Jr.

“Noites de Miami”, escreveu La Doble P, como é conhecido, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Logo na primeira foto da postagem, Vini aparece sorrindo, abraçado com Peso Pluma, durante uma noite de festança na cidade estadunidense do estado da Flórida.

Além do atacante da Seleção Brasileira, o cantor mexicano surgiu com outros jogadores de futebol muito conhecidos, como o atleta da Roma, da Itália, Paulo Dybala, campeão mundial com a Argentina na última Copa do Mundo, ou o francês Paul Pogba, campeão do mundo em 2018. O artista ainda aproveitou para mostrar que seu álbum recentemente lançado, Génesis, estreou muito bem nas principais plataformas de streaming.

Os comentários foram inundados de fãs de futebol e seguidores brasileiros celebrando o encontro inusitado do cantor com os jogadores. Vini deixou diversos emojis de foguinhos na postagem, enquanto o rapper KayBlack compartilhou emojis da bandeira do Brasil e do México, mostrando a união entre os países. “Peso PESADO!”, brincou um internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por La Doble P (@pesopluma)

Hassan Emilio Kabande Laija, mais conhecido por seu nome artístico, Peso Pluma, é um cantor de 24 anos de idade, nascido na cidade de Zapopan, no México. O artista ganhou notoriedade por suas canções de corrido, estilo mexicano nascido no século XVII, que desempenhou papel importante na história do país como fonte de informações, por cantar sobre questões políticas, eventos histórios e mais. Lo Doble P ficou famoso por fazer corridos encomendados de pessoas relacionadas ao crime do México, mas o boom veio com sua participação na música Ella Baila Sola, ao lado da banda Eslabon Armado, formada por Pedro e Brian Tovar, que virou hit no TikTok. Recentemente, o grupo e o cantor lançaram o clipe oficial da colaboração.