Netflix revela documentário sobre Vini Jr. e anuncia data de estreia

Netflix está produzindo documentário sobre vida de Vini Jr. desde setembro de 2022

Nesta terça-feira, 13, a produtora norte-americana e plataforma de streaming Netflix anunciou que está produzindo um documentário sobre a vida de Vinicius Jr., jogador de 22 anos do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira. Recentemente, o atleta enfrentou uma temporada inteira na Espanha de ataques racistas, tendo o ápice dos problemas na última partida que jogou contra o Valencia.

O projeto está sendo desenvolvido desde setembro de 2022, possuindo uma estreia prevista para o ano de 2025. O roteiro foi escrito por Emílio Domingos e conta com a direção de Andrucha Waddington. Através de seu perfil oficial no Instagram, Vini fez uma publicação em conjunto com o perfil da Netflix para anunciar a novidade.

“Vou fazer bonito…tá gravando? Muito feliz em anunciar um documentário sobre minha vida em parceria com a Netflix. A estreia está prevista pra 2025, até lá fiquem com essa caneta. BAILA!”, escreveu o jogador de futebol, na legenda da postagem.

Vini Jr tem apenas 22 anos de idade, mas já conquistou inúmeros títulos importantes com o Real Madrid, um dos maiores times do mundo, como Champions League, com direito a gol que deu o título, e Mundial de Clubes. Na última segunda-feira, o clube espanhol revelou que agora o atleta vestirá a icônica camisa 7, que já pertenceu a nomes de peso como Cristiano Ronaldo.

O atleta se tornou um grande porta-voz contra o racismo, tanto dentro, quanto fora das quatro linhas. No último dia 21 de maio, Vini foi chamado de macaco por torcedores do Valencia durante um jogo. Bastante chateado, foi empurrado por um adversário e reagiu. Aí, levou a pior e foi contido por outro jogador do time usando um mata-leão para segurar o jovem. Mesmo com o racismo e a agressão, Vini acabou expulso da partida, gerando uma revolta no mundo inteiro.



Vini Jr tieta o cantor Jay-Z

Há poucos dias, o jogador de futebol Vinicius Jr. encontrou o cantor Jay-Z em um evento. O atleta tietou o ídolo e fez questão de tirar uma foto com ele para compartilhar com seus seguidores. O encontro entre o jogador do Real Madrid e o rapper norte-americano aconteceu nos bastidores da Renaissance World Tour, da cantora Beyoncé (41), que aconteceu em Londres, na Inglaterra. Ao dividir o registro do encontro em seu perfil no Instagram, o atacante da Seleção Brasileira fez questão de elogiar Jay-Z. "Lenda", afirmou ele em inglês.