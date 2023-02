TV espanhola diz que Daniel Alves ligou para esposa de dentro da prisão para evitar divórcio

Joana Sanz pediu por encontro pessoalmente com o Daniel Alves e pretende manter pedido de divórcio, diz jornalista

Daniel Alves (39) fez uma ligação para sua mulher, Joana Sanz (29), diretamente da prisão em Barcelona onde está detido há mais de dez dias, após ser acusado de estuprar uma jovem em uma boate no final do último ano.

Em uma breve ligação, o jogador brasileiro disse que gostaria de manter o matrimônio e tentou convencer a companheira a não entrar com o pedido de divórcio. As informações são do "Programa de Ana Rosa", do canal Telecinco.

O jogador teria dito que sabia da decisão de Joana de pedir o divórcio, mas que "não quer perdê-la e a ama muito".

Apesar do contato, Joana ainda gostaria de uma conversa frente a frente com o marido para ter maiores explicações e, independente disso, segue com a decisão de pedir o divórcio.

Um programa de TV da Espanha afirmou que Joana Sanz teria pedido o divórcio a Daniel Alves. A modelo, no entanto, se pronunciou debochando da informação, que afirma ser falsa.

“ Está claro que se não têm notícia, inventam", disse a modelo, desmentindo um programa de TV espanhol que afirmou que ela teria pedido a separação por meio dos advogados.

Logo depois, Joana esclareceu que apenas dará informações direto em suas redes sociais: “Quero deixar claro que as informações recentes sobre coisas que eu disse são totalmente falsas. Não entrei em contato com nenhum meio de comunicação ou jornalista. Quando eu tiver algo para dizer, eu, Joana Sanz, o farei via comunicado nas minhas redes sociais.", esclareceu a modelo.

"Todo o resto são especulações. Agradeço a preocupação, mas neste momento existe um processo em curso que merece não ser intoxicado”, escreveu.

Após o jogador ser detido, Joana publicou uma mensagem de apoio ao jogador no Instagram: "Juntos". Porém, dias depois, ela se posicionou afirmando que não se tratava de um apoio ao marido: "Não deturpem ou interpretem mal o que eu digo".

Daniel Alves está sendo acusado de agressão sexual por uma jovem de 23 anos. Segundo a denúncia, ele teria agredido e estuprado a jovem em uma balada em Barcelona, na Espanha, no dia 30 de dezembro.