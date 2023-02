Mulher de Daniel Alves, Joana Sanz, se pronuncia sobre rumores de pedido de divórcio

Modelo Joana Sanz publicou mensagem sobre os rumores de que teria entrado com pedido de divórcio

Joana Sanz (29) se pronunciou, nesta terça-feira, 31, sobre os rumores de que teria pedido divórcio de Daniel Alves (39). O jogador está preso há mais de dez dias, acusado de abusar sexualmente de uma mulher em uma boate na Espanha.

Um programa de TV da Espanha afirmou que Joana Sanz teria pedido o divórcio a Daniel Alves. A modelo, no entanto, se posicionou debochando da informação.

"Está claro que se não têm notícia, inventam", disse a modelo, desmentindo um programa de TV espanhol que afirmou que Joana teria pedido a separação por meio dos advogados.

Logo depois, Joana Sanz esclareceu que apenas dará informações direto em suas redes sociais. “Quero deixar claro que as informações recentes sobre coisas que eu disse são totalmente falsas. Não entrei em contato com nenhum meio de comunicação ou jornalista. Quando eu tiver algo para dizer, eu, Joana Sanz, o farei via comunicado nas minhas redes sociais. Todo o resto são especulações. Agradeço a preocupação, mas nesse momento existe um processo em curso que merece não ser intoxicado”, escreveu.

Os dois são casados desde 2017.

Segundo o "Programa de Ana Rosa", a modelo teria feito esse pedido por meio de seus advogados, tendo desistido de se encontrar pessoalmente com Daniel Alves na prisão.

Após Daniel Alves ser detido, Joana publicou uma mensagem de apoio ao jogador no Instagram: "Juntos". Porém, dias depois, ela se posicionou afirmando que não se tratava de um apoio ao marido: "Não deturpem ou interpretem mal o que eu digo".

Daniel Alves está sendo acusado de agressão sexual por uma jovem de 23 anos. Segundo a denúncia, ele teria agredido e estuprado a jovem em uma balada em Barcelona, na Espanha, no dia 30 de dezembro.

Segundo relato da suposta vítima, o jogador teria chamado ela e outras duas amigas para sua mesa na área VIP do espaço. Depois disso, ele teria indicado para ela seguir até um banheiro. Lá dentro, ela diz que ele a obrigou a fazer sexo e teria agredido-a. O jogador vai permanecer recluso até julgamento, que não tem data marcada.