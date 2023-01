Joana Sanz pediu divórcio de Daniel Alves, aponta mídia espanhola

Modelo Joana Sanz teria pedido a separação do atleta Daniel Alves após ele negar se encontrar com ela

A mídia espanhola afirma que a mulher de Daniel Alves, Joana Sanz, teria entrado com o pedido de divórcio do jogador através de seus advogados.

Segundo o 'Programa de Ana Rosa', o atleta teria negado o pedido de encontrar-se pessoalmente com a modelo na prisão, o que facilitou a decisão do fim.

Quando surgiu a denúncia da jovem de estupro, Joana Sanz prestou apoio ao marido e publicou uma foto de mãos dadas escrita "juntos", em inglês. No entanto, com o passar do tempo e com as várias provas da suposta violação, ela foi mudando o posicionamento.

Recentemente, ela afirmou estar recebendo diversas ameaças por ser esposa do jogador e apagou fotos com ele em seu perfil nas redes sociais. Ela também pediu privacidade e respeito pelo luto da morte de sua mãe.

Nos stories, ela publicou nesta terça-feira, 31, um print de uma matéria que dizia que Joana sairia com Daniel da noite do caso, mas que ele teria dito que não seria "um programa de mulheres". Ela então afirmou que está claro que quando a mídia não tem notícia, inventa.

O jogador, que atuava no México, estava na Espanha com a esposa para velar a mãe da modelo e resolveu ir à boate em 30 de dezembro, quando o crime supostamente ocorreu.

Veja publicação de Joana Sanz com a mãe: