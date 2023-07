Tamires, única mãe da Seleção Brasileira, já pausou carreira para cuidar de filho

Vivendo relacionamento com cantora famosa, Tamires já parou sua carreira no futebol para cuidar de Bernardo, seu filho

A Copa do Mundo de 2023 na Austrália e na Nova Zelândia já começou, mas você sabe as histórias que rondam as convocadas de Pia Sundhage? Recrutada para compor o elenco da Seleção Brasileira, a jogadora de futebol Tamires Dias é a única atleta que é mãe. A lateral-esquerda engravidou de Bernardo aos 21 anos de idade, chegando a ficar dois anos de sua carreira parada para cuidar do filho.

Em 2010, quando voltou aos gramados depois da gravidez, a jogadora foi chamada para atuar pelo Atlético Mineiro, onde jogou por um ano e meio. Enquanto jogava, deixava seu filho com a mãe e tentava ver Bernardo durante os finais de semana. Mas, com o marido também jogando bola, notou que a rotina poderia atrapalhar o crescimento do pequeno, que hoje tem 14 anos de idade.

Já em 2013, Tamires decidiu voltar para o futebol ao entrar no Centro Olímpico, time de São Paulo. A chance foi o que levou a lateral-esquerda a chegar na Seleção Brasileira, Olimpíadas e muito mais com a camisa amarela.

Atualmente, a atleta não está mais casada com César, pai de seu filho. Tamires está vivendo um romance com a cantora Gabi Fernandes. A relação se tornou pública em agosto de 2022 e seguem firmes e fortes até hoje. “Você me faz muito feliz. Entre datas tão importantes, 05 de agosto é uma das maiores. E agora mais ainda. Nós nunca escondemos nada, mas também não dizíamos nem que sim, nem que não. E a ideia era justamente essa: não tinha ideia. Então, que tudo flua naturalmente, assim como aconteceu com a gente”, disseram na época que se assumiram.

Casal de jogadoras quase divide campo durante Copa, mas apenas uma é convocada

Quase que o amor entrou em campo pela Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo de 2023! Por muito pouco, um casal de jogadoras quase realizou o sonho de jogar lado a lado durante a competição. A zagueira Kathellen Sousa, do Real Madrid, foi convocada pela técnica Pia Sundhage, mas sua namorada, a lateral do São Paulo, Fernanda Palermo, não. A falta da convocação da lateral chegou a ser motivo de revolta de alguns torcedores através das redes sociais. A atleta do clube paulista já atuou pela seleção e chegou a jogar ao lado da namorada durante a Copa América de 2022.

Nas redes sociais, as jogadoras lutam contra o preconceito dentro e fora de campo. Em 2023, as duas fizeram uma linda declaração de amor para simbolizar o Dia Mundial do Orgulho Gay. “Hoje eu amo quem eu sou e sou grata por encontrar alguém que faz eu me sentir livre e sem medo de ser eu mesma diante de todas as minhas imperfeições e que sempre tira o melhor de mim, sou grata à minha coragem de viver o que me faz sentir viva e feliz, e sou grata às pessoas mais importantes para mim que tentam entender e me respeitar. Será sempre sobre o amor”, escreveu Fernanda.