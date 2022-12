Saiba o valor do fone banhado em ouro usado por Neymar Jr.

Durante a Copa do Mundo de 2022, Neymar Jr. esbanjou fone banhado de ouro, o atleta também possui uma capinha de celular com ouro

O jogador da seleção brasileira Neymar Jr. (30) esbanjou estilo ao aparecer com um fone dourado quando era fotografado se concentrando antes dos jogos da Copa do Mundo 2022.

O acessório usado pelo jogador é um fone de ouvido banhado em ouro e com suas iniciais, NJ, estampadas. A peça é avaliada em cerca de R$ 54 mil.

Neymar recebeu o fone dourado como um presente de uma marca de luxo de Dubai que personaliza itens com ouro.

Além do fone, o atleta também recebeu uma capinha de celular, também banhada em ouro 24k e contendo as letras de seu nome.

Mãe!

Nesta segunda-feira, 12, a mãe de Neymar Jr. veio a público fazer uma declaração para o filho após a seleção brasileira ser eliminada na Copa do Mundo de 2022.

“Hoje, 11 de dezembro de 2022, e a única coisa que eu penso é: como dar os parabéns e falar de alguém tão extraordinário? Difícil, não? Nessa estrada que você decidiu trilhar e com as ‘consequências’ do tamanho esforço para obter sucesso em tal, você encontrou algumas pessoas capazes de falar todos os dias o quão especial você é, o quão bem você faz, o quanto você significa pra cada uma”, comentou Nadine em suas redes sociais.