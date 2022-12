Mãe de Neymar faz declaração para o filho e emociona os internautas: “Não desista!”

Após derrota do Brasil na Copa do Mundo, Nadine Gonçalves quebrou o silêncio e se declarou para Neymar

Nesta segunda-feira, 12, Nadine Gonçalves (52), mãe de um dos maiores craques da história do futebol, utilizou suas redes sociais para se declarar para o filho, Neymar (30). A influenciadora fez uma linda homenagem para o jogador repleta de palavras de incentivo e apoio.

“Hoje, 11 de dezembro de 2022, e a única coisa que eu penso é: como dar os parabéns e falar de alguém tão extraordinário? Difícil, não? Nessa estrada que você decidiu trilhar e com as ‘consequências’ do tamanho esforço para obter sucesso em tal, você encontrou algumas pessoas capazes de falar todos os dias o quão especial você é, o quão bem você faz, o quanto você significa pra cada uma”, iniciou Nadine, em um Stories publicado em seu perfil oficial do Instagram.

“Então, acaba que eu caio no mesmo de sempre. Acabo dizendo tudo o que já foi dito. Mas preciso dizer mais mil vezes pra você entender que é uma parte fundamental de mim. O tempo tá passando voando com asas gigantes e velozes, e eu tô vendo aquele menino sempre responsável adquirir mais responsabilidades ainda. Tô vendo o ‘sá parada!’ sumir do vocabulário e o cabelo prateado dar espaço para aquele todo bagunçado que todo mundo adora”, prosseguiu.

Na sequência, ela fez uma reflexão sobre a trajetória do craque. “Algumas coisas estão mudando e estarão sempre mudando, mas a alma brincalhona, dona de um talento surreal, está abalada. E eu sei que por conta desse seu sorriso e esse carisma, o mundo inteiro te conhece. Porque com uma bola você já é capaz de mostrar pelo menos metade do que tu sabe fazer de melhor”, declarou.

Em seguida, ela fez um pedido para o filho. “Não desista! Sempre estaremos aqui para o que der e vier, sempre estaremos aqui para o que você precisar! Você é um dos maiores jogadores da história, temos orgulho de você. Você é uma inspiração para todos os brasileiros, você é amado, saiba disso. Nunca desista de seus sonhos, pois você me ensinou a ‘sonhar’ e ‘nunca desistir'”.

Nadine finalizou o texto dizendo: “Um dia eu estava desnorteada no meu quarto chorando e olhando para o celular e, do nada, apareceu um vídeo seu falando: ‘Nem sempre são só vitórias, você enfrenta muitas decepções, muitas derrotas, comete muitos erros, mas se você for uma pessoa persistente, uma pessoa que acredita, uma pessoa que batalha, que reconhece seus erros, no final de tudo você consegue ser vitorioso!’. E, por causa desse vídeo, eu parei de chorar, segui você nas redes sociais. Confesso que nunca gostei muito de futebol, mas por você eu gostei, comecei a assistir você nas partidas e cada vez mais fui admirando você. E hoje eu tenho orgulho de você. Eu te amo, meu astro”, disse ela.

VEJA A DECLARAÇÃO QUE NADINE GONÇALVES FEZ PARA NEYMAR:

