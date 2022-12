Richarlison se emociona em encontro com Ronaldo Fenômeno: ''Um dos dias mais felizes da minha vida''

Camisa 9 da Seleção Brasileira, jogador Richarlison não segura a emoção ao conhecer o eterno craque Ronaldo Fenômeno

E teve encontro de R9's! O atual camisa 9 da Seleção Brasileira Richarlison (25) não segurou a emoção ao encontrar ninguém mais, ninguém menos que Ronaldo Fenômeno (46)!

O atacante deu entrevista para o canal do ex-jogador, Ronaldo TV, após a classificação do Brasil para as quartas de final da Copa do Mundo 2022, depois da vitória contra a Coreia do Sul por 4 a 1 na última segunda-feira, 05.

Em seu feed no Instagram, Richarlison compartilhou registros ao lado de seu ídolo e celebrou o momento especial.

"Um dos dias mais felizes da minha vida! Além da classificação, de mais um gol na Copa, ainda ter a chance de conhecer e trocar ideia com um dos meus maiores ídolos... Nem nos meus melhores sonhos imaginei um dia assim. Obrigado @ronaldo!", disse Richarlison ao legendar a publicação.

Nos comentários do post, Ronaldo declarou: "Uma honra estar com você!" "Encontro de craques!", disse Ivete Sangalo. "Que incrível", destacou Sabrina Sato. "Lindos!!!!", elogiou Alessandra Negrini nos comentários.

Richarlison celebra encontro com Ronaldo Fenômeno:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Richarlison (@richarlison)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RonaldoTV (@ronaldotv)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RonaldoTV (@ronaldotv)

Fã faz tatuagem com rosto de Richarlison

No último dia 29, o jogador de futebol Richarlison recebeu uma homenagem e tanto! O camisa 9 da Seleção Brasileira teve seu rosto tatuado na panturrilha por um fã apaixonado (até demais) pelo atleta.

Em um vídeo compartilhado pelo próprio jogador nos stories de seu perfil oficial no Instagram, pode-se ver o retrato super realista feio na perna do fã de Richarlison. Rodrigo Catuaba, artista responsável pela tatuagem, é especialista em tatuagens com reproduções realistas de fotos. Além dessa, ele já fez outra relacionada à Copa do Mundo, tendo tatuado o rosto do camisa 10 da Seleção, Neymar Jr.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!