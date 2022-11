Fã faz tatuagem com rosto de Richarlison como homenagem ao jogador

Fã tatua rosto de Richarlison na panturrilha e chama a atenção do jogador de futebol com vídeo do momento

Nesta terça-feira, 29, o jogador de futebol Richarlison (25) recebeu uma homenagem e tanto! O camisa 9 da Seleção Brasileira teve seu rosto tatuado na panturrilha por um fã apaixonado (até demais) pelo atleta.

Em um vídeo compartilhado pelo próprio jogador nos stories de seu perfil oficial no Instagram, pode-se ver o retrato super realista feio na perna do fã de Richarlison.

Rodrigo Catuaba, artista responsável pela tatuagem, é especialista em tatuagens com reproduções realistas de fotos. Além dessa, ele já fez outra relacionada à Copa do Mundo, tendo tatuado o rosto do camisa 10 da Seleção, Neymar Jr.

Richarlison vem sendo idolatrado pela população brasileira após uma belíssima estreia na Copa do Mundo no Catar, contra a Sérvia, onde marcou dois gols, sendo um deles, uma pintura. Além disso, se tornou admirado por seus posicionamentos fora das quatro linhas, como participação ativa em causas sociais e ambientais.

Desde posicionamento sobre as mortes causadas pela pandemia de Covid-19 até as queimadas no Pantanal, passando até pela morte de George Floyd, Richarlison sempre faz questão de estar presente e ser voz daqueles que não conseguem se expressar.

Jogador Richarlison revelou que ficaria com a cantora Anitta

Richarlison conquistou o coração dos brasileiros após fazer dois gols no jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Depois disso, seu nome surgiu em várias polêmicas e curiosidades levantadas pelos fãs do jogador. Uma delas, descoberta a partir de uma entrevista antiga, está dando o que falar!

Há alguns meses, ele contou que ficaria com a cantora Anitta se ela tiver interesse nele. Em uma participação em uma live no canal Pilhado, do YouTube, o atleta contou que teria interesse na Girl From Rio. Richarlison foi questionado se já tinha ficado com Anitta e ele negou, mas demonstrou o seu interesse. “Rapaz, peguei não. Mas se ela quiser, eu quero”, disse ele, que ainda brincou: “Depois que eu ganhar a Copa do Mundo, eu pego ela”.