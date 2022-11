Recuperado! Luís Roberto volta a narrar jogos da Copa do Mundo na Globo

Após uma crise de sinusite, o narrador Luís Roberto é liberado para retornar à cobertura dos jogos da Copa do Mundo pela Globo

O narrador e jornalista Luís Roberto (61) está no Catar para cobrir os jogos da Copa do Mundo, mas está afastado da sua função desde a última terça-feira, dia 22, por conta de uma crise de sinusite. Após permanecer de resguardo no hotel, tomar remédios e inalar oxigênio, ele foi reavaliado pela equipe médica, ele recebeu liberação para retornar e continuar narrando os jogos.

Luís Roberto retorna às telinhas durante o jogo Argentina x México, que acontece neste sábado, dia 26. O jogo, que vai ao ar a partir das 16 horas, também conta com a presença dos comentaristas Caio Ribeiro e Roger Flores. Luís comandou a abertura da Copa do Mundo, substituindo o colega de trabalho Galvão Bueno (72), que precisou se recuperar da covid-19.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luis Roberto (@luisrobertoreal)

Após problema de saúde de Luís Roberto, Globo alterou narradores

Com o afastamento de Luís Roberto, a TV Globo anunciou uma modificação na escala dos narradores. Além disso, a emissora havia tranquilizado o público sobre o estado de saúde do profissional. “Como informado no ar durante a transmissão da Copa, Luis Roberto desenvolveu uma sinusite por conta das bruscas mudanças de temperatura e da secura do clima no Catar. O narrador já está medicado e vai se poupar nos próximos dias para se recuperar completamente”, esclareceu a nota.

Em seguida, a Globo deu detalhes sobre as alterações. "Por conta disso, a escala de transmissão da TV Globo desta quarta-feira foi alterada. O jogo entre Marrocos e Croácia será narrado por Rembrandt Jr., com comentários de Richarlyson e Zé Roberto. E a partida entre Alemanha e Japão será comandada por Renata Silveira, que terá ao seu lado os comentaristas Ricardinho e Paulo Nunes", finalizou.