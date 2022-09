Rayssa Leal surpreende ao surgir em foto ao lado de Travis Scott

A fada do skate, Rayssa Leal, se encontrou com o rapper Travis Scott na última quinta-feira, 8

Redação Publicado em 09/09/2022, às 08h53

Na última quinta-feira, 8, Rayssa Leal (14) surpreendeu ao compartilhar uma foto ao lado do rapper Travis Scott (31). Os dois se encontraram em um evento nos Estados Unidos e registraram com uma foto na web.

Através de seu perfil no Instagram, Rayssa Leal, medalhista olímpica de skate, compartilhou uma foto ao lado do rapper.

Na foto publicada por Rayssa, os dois surgiram divertidos e confortáveis, e, claro, surpreenderam a web com o registro: "Eu e quem?", brincou Rayssa na legenda da publicação.

Nos comentários, seguidores de Rayssa Leal comentaram: "Tirou onda!", disse um. "Essa é a dupla!", escreveu outro. "Zerou o game", brincou o terceiro.

Veja a foto de Rayssa Leal com Travis Scott:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rayssa Leal (@rayssalealsk8)

Rayssa Leal é campeã da primeira etapa da SLS

Recentemente, Rayssa Leal fez história mais uma vez com o skate no pé. A 'fadinha' conquistou o título da etapa de Jacksonville, nos Estados Unidos da Liga Mundial de Skate Street (SLS).

Foi na virada que a fadinha do skate garantiu o primeiro lugar no pódio. Isso porque a japonesa Yumeka Oda, tirou um 9.4 com uma manobra, a maior nota da história da competição. Mas, Rayssa Leal conseguiu tirar um 7.6 na competição, a nota que ela precisava para passar a japonesa e alcançar o títutlo da SLS.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!