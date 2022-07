Rayssa Leal é campeã da primeira etapa da SLS: "Incrível ver o alto nível do skate feminino"

Rayssa Leal, a fada do skate, fez história com uma manobra espetacular e garantiu o primeiro lugar na SLS

No último domingo, 17, Rayssa Leal (14) fez história mais uma vez com o skate no pé. A 'fadinha' conquistou o título da etapa de Jacksonville, nos Estados Unidos da Liga Mundial de Skate Street (SLS).

Foi na virada que a fadinha do skate garantiu o primeiro lugar no pódio. Isso porque a japonesa Yumeka Oda, tirou um 9.4 com uma manobra, a maior nota da história da competição. Mas, Rayssa Leal conseguiu tirar um 7.6 na competição, a nota que ela precisava para passar a japonesa e alcançar o títutlo da SLS.

Em seu perfil no Instagram, Rayssa compartilhou uma foto ao lado das parceiras de skate. A fadinha ocupou o primeiro lugar no pódio, seguida por Yumeka Oda em segundo lugar, e a brasileira Pamela Rosa em terceiro.

"Que dia @sls. Incrível ver o alto nível do skate feminino, é demais vivenciar isso e estar ao lado das minhas amigas, andando de skate, nos divertindo e torcendo uma pela outra. Obrigada Deus! Obrigada pela torcida galerinha!", declarou Rayssa.

Rayssa Leal é campeã da primeira etapa da SLS:

