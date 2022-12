Pelé se pronuncia sobre sua saúde: ‘Estou forte’

Após internação em hospital de São Paulo, Pelé fala sobre sua saúde por meio de sua equipe: ‘Quero manter todos tranquilos`

O ex-jogador de futebol Pelé (82) se pronunciou sobre a sua internação em um hospital de São Paulo por meio de uma declaração em seu Instagram. Na tarde deste sábado, 3, a equipe dele divulgou um depoimento do atleta para tranquilizar seus fãs e admiradores.

A declaração informou que ele está pensamento positivo e segue o seu tratamento normalmente.

"Meus amigos, eu quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem, por todo zelo que tenho recebido", afirmou ele.

E completou: "Eu tenho muita fé em Deus e cada mensagem de amor que recebo de vocês, vindas mundo inteiro, me mantém cheio de energias. E assistir o Brasil na Copa do Mundo também! Muito obrigado por tudo".

O post também trouxe o boletim médico mais recente sobre o caso de Pelé. O Hospital Albert Einstein informou que ele não teve piora nas últimas 24 horas.

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira (29) para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón, identificado em setembro de 2021. Ele segue em tratamento e o estado de saúde continua estável. Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h", informaram.