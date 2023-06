Neymar vai receber herança? Entenda desejo de fã do atleta

Fã de Neymar afirmou ao portal Metrópoles que deseja deixar todos os bens para o atleta

Um fã do atleta Neymar Jr. revelou ao portal Metrópoles que pretende deixar todos os seus bens para o jogador. O homem de 30 anos preferiu não se identificar, mas afirmou que, apesar de ainda ser bastante jovem, não está bem de saúde e então decidiu oficializar seu testamento deixando tudo o que conquistou como herança para o atacante da seleção brasileira de futebol.

"Mesmo eu tendo quase 31 anos, eu não estou muito bem de saúde e, por conta disso, realmente vi que não tenho ninguém para deixar minhas coisas, caso eu venha a faltar", explicou ele ao portal, ainda afirmando que se identifica bastante com o jogador. Na última semana, o nome de Neymar esteve em alta após a traição à noiva grávida, Bruna Biancardi, e o chá revelação de sua filha com a modelo.

O fã do atleta diz que passa por episódios parecidos com o craque, chegando até a se identificar com a personalidade de Neymar. "Eu também sofro com difamação, também sou superfamília e a relação com o pai dele me lembra muito da minha com o meu, que já é falecido. Mas, principalmente, sei que, acima de tudo, ele não é interesseiro, algo um pouco raro hoje em dia."

O homem afirmou que não gosta da ideia de deixar todos os bens para o governo, ou até mesmo para parentes que não tem um bom relacionamento. Para ele, a melhor opção foi deixar tudo para o jogador. Ele ainda afirma que tentou entrar em contato com Neymar para enviar o documento, mas não obteve sucesso.

Nesta segunda-feira, 26, Neymar e a noiva revelaram o nome de sua primeira filha. A pequena irá se chamar Mavie. Em seu perfil oficial do Instagram, Bruna compartilhou o significado do nome, que quer dizer "minha vida", em francês, sendo a junção das palavras "ma", que significa minha, e "vie", que significa vida, em português.

CONFIRA DOCUMENTO QUE FÃ DEIXOU PARA NEYMAR: