Neymar usa conjunto de mais de R$ 18 mil para ver sua convocação na Copa do Mundo

Neymar combinou casaco acolchoado com calça jogging para conferir sua convocação nesta Copa do Mundo

O jogador de futebol Neymar (30) não economizou no luxo e caprichou no look escolhido para conferir a convocação dos 26 jogadores que vão defender o Brasil na Copa do Mundo no Catar, este ano. O anúncio foi feito nesta última segunda-feira, 07.

Sentado em um sofá e de frente para a TV, o craque comemorou ao ter sido escolhido como um dos atacantes da seleção brasileira e esbanjou estilo ao utilizar um conjunto de casaco e calça de grife, que custa mais de R$ 18 mil.

O casaco é de tecido reversível (com estampa na parte externa e interna), acolchoado, com capuz e bolsos em ambos os lados, de nylon marrom, feito na Itália. A calça jogging tem cós de cordão e apliques de elásticos no tornozelo.

Neymar vibra após ser convocado para a Copa do Mundo

Neymar estava acompanhando a convocação de sua casa, em Paris, na França, quando compartilhou um vídeo nas redes sociais, em que mostra sua reação ao ser chamado pelo técnico Tite (61) para defender a Seleção Brasileira, na Copa do Mundo de 2022. O atleta estava na companhia do filho, Davi Lucca (11) e outros amigos, quando vibrou ao ouvir seu nome.

"Sentimento inexplicável! Convocado para a missão HEXA. Chegou a hora…", escreveu o atacante na legenda da publicação. Depois, Neymar publicou o mesmo vídeo nos Stories do Instagram e falou sobre a felicidade de ser convocado para sua terceira Copa.

"Impossível explicar o sentimento de ser convocado para uma Copa do Mundo! Minha terceira, porém o frio na barriga é grande. Feliz demais de representar o Brasil mais uma vez! Nos deram essa missão e nós vamos em busca", afirmou.