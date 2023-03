Neymar passa bem após realizar cirurgia no tornozelo

Após última entorse, craque Neymar teve de operar tornozelo direito

O jogador de futebol Neymar já realizou a cirurgia no tornozelo e, segundo nota de seu time, o PSG, tudo correu bem.

"Neymar Jr foi operado no final da manhã desta sexta-feira no Hospital ASPETAR, em Doha, pelos professores Peter D'hoodge, James Calder e Rodrigo Lasmar. A intervenção correu muito bem. O jogador agora seguirá um protocolo de descanso e cuidados", disse o clube.

Após sofrer uma entorse, o clube afirmou que este não era o primeiro episódio envolvendo o tornozelo direito do craque, por isso, havia a necessidade do procedimento cirúrgico. Ele sofreu 25 lesões ao longo da carreira.

"Neymar Jr teve vários episódios de instabilidade do tornozelo direito nos últimos anos. Após sua última entorse, a equipe médica do Paris Saint-Germain recomendou uma operação de reparação ligamentar, a fim de evitar um grande risco de recorrência. Todos os especialistas consultados confirmaram essa necessidade. Esta cirurgia será realizada nos próximos dias no Hospital Aspetar, em Doha. Espera-se um período de três a quatro meses para seu retorno aos treinos coletivos".

Veja última postagem de Neymar: