Quais as lesões sofridas por Neymar? Relembre as 25 enfrentadas pelo jogador

Atacante do PSG, Neymar Jr completou sua 25ª lesão e passará por uma cirurgia no tornozelo

Um dos jogadores mais populares do mundo, Neymar Jr é uma personalidade polêmica dentro e fora dos campos. Com centenas de jogos em seu currículo, o atleta já passou por várias situações envolvendo acidentes em campo. Neste último mês, por exemplo, o atacante do PSG completou sua 25ª lesão .

Em meio ao fechamento da Liga dos Campeões, o atacante do PSG sofreu com o rompimento dos ligamentos do tornozelo direito, um problema frequente. Por conta disso, o brasileiro ficará de fora dos gramados por até quatro meses.

A notícia levou uma reflexão nos fãs do atleta sobre o quanto tem sido cada vez mais frequente situações do tipo. Em uma rápida pesquisa no Google, tem sido comum encontrar notícias sobre acidentes envolvendo o jogador, que é uma das principais estrelas do time francês.

Após o PSG anunciar que o camisa 10 iria passar por uma cirurgia, ele usou sua rede social para se comunicar com os fãs. "Voltarei mais forte", postou ele em inglês.

Relembre as 25 lesões sofridas por Neymar ao longo da carreira:

No ano de 2014 , Neymar assustou os admiradores ao sofrer sua primeira contusão no tornozelo. Na época, ele, que jogava no Barcelona, ficou apenas 32 dias em descanso. Meses depois, o jogador machucou um dos pés e ficou 25 dias distante dos campos.

Em julho do mesmo ano, Neymar estava no auge da carreira e disputava a Copa do Mundo quando teve uma das suas lesões mais traumáticas. Ele foi machucado em campo durante uma partida do Brasil contra a seleção colombiana. O atacante contundiu a coluna após levar uma joelhada e terminou ficando 30 dias em repouso.

Neymar levando joelhada na coluna na copa de 2014 pic.twitter.com/tIpIE1alBt — . (@sombravazia) March 16, 2021

Já em agosto de 2014 ele se acidentou durante um treino da seleção brasileira e sofreu uma entorse em um dos tornozelos, que o deixou sete dias fora dos jogos.

No ano seguinte, após uma partida contra o Valencia, Neymar sentiu fortes dores na coxa. A situação o deixou de fora de alguns treinos. Depois de voltar a atuar, ele acabou descobrindo que teve uma ruptura muscular e ficou sem jogar por mais sete dias.

A partir de 2015 as lesões e dores musculares acabaram se tornando frequentes na vida de Neymar . E em janeiro de 2016, ele voltou a sentir dores na coxa e acabou desfalcando o Barcelona por mais uma semana.

Meses depois, o brasileiro reclamou novamente de dores na coxa e foi afastado por sete dias de suas funções. Em março de 2017 , ele falou mais uma vez sobre dores na perna e ficou mais de uma semana sem treinar.

Em setembro de 2017 , Neymar, que pouco tempo havia chegado no Paris Saint-Germain, precisou ser afastado por quatro dias após novos problemas de dores físicas. Em novembro do mesmo ano, as dores persistiram e ele ficou 11 dias sem jogos.

ACIDENTE GRAVE EM CAMPO

Em 2018 , Neymar sofreu uma das suas lesões mais graves da carreira. Ele havia acabado de vencer uma partida do PSG contra o Olympique de Marseille, quando teve uma fissura no quinto metatarso do pé direito e ficou 90 dias sem jogar .

Meses após sua recuperação no quinto metatarso, ele voltou a ter problemas no mesmo local e precisou ficar 85 dias afastado dos gramados.

O PSG divulgou a lesão de Neymar em um comunicado divulgado apenas para a imprensa: uma fissura no quinto metatarso do pé direito. Deverá ficar 1 mês de fora e com isso perderá o jogo de volta das Oitavas de Finais da Champions Lague contra o Real Madrid. pic.twitter.com/SuaIvkx61u — CRBR 🇧🇷 (@CR7Brasil) February 26, 2018

Em julho de 2019 , o craque estava se preparando para disputar a Copa América quando rompeu os ligamentos do tornozelo direito. A situação lhe rendeu um afastamento de 90 dias dos campos. Já em outubro, durante um amistoso entre Brasil e Nigéria, ele sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda.

No ano seguinte, o camisa 10 precisou ser afastado após ter caído durante uma falta. Em comunicado, o PSG revelou que Neymar machucou uma costela. Em outubro de 2020, ele sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

Neymar desfalcará o PSG por uma lesão leve na costela. O brasileiro não estará à disposição do técnico Thomas Tuchel contra o Nantes, fora de casa. pic.twitter.com/o79EqiDVD1 — Siga @CuriosidadesEU (@CuriosidadesEU2) February 3, 2020

Dois meses depois, mais um problema no tornozelo direito. Em seu diagnóstico, o artilheiro foi informado de uma entorse e ficou 27 dias afastado.

UM ANO NADA FÁCIL

Durante o ano de 2021 , Neymar sofreu com cerca de seis lesões. Em fevereiro ele foi diagnosticado com um problema no músculo adutor da coxa esquerda e em agosto ele teve desgaste muscular durante a disputa da Copa América.

Entre os meses de outubro e novembro, o jogador voltou a fazer queixas de fortes dores no músculo adutor da coxa , o que lhe rendeu alguns dias afastados de suas funções. Ao retornar, ele sentiu o tornozelo, provocando uma lesão ligamentar, ficando 70 dias afastado.

No ano passado, durante a Copa do Mundo do Catar, Neymar teve mais uma entorse no tornozelo direito e desfalcou o Brasil por nove dias. Para seu retorno, o jogador precisou passar por um tratamento especial, para não ficar muitos dias longe da competição .

Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da Copa. Ambos sofreram lesões ligamentares no tornozelo.#CopaDoMundo2022#Neymar#Danilopic.twitter.com/nv2PHufBJp — Valdo Personal (@valdopsoccer) November 25, 2022